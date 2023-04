Ischie e Procida tutto esaurito per il ponte della Liberazione

Sbarcate a Ischia complessivamente, da navi ed aliscafi, ben 35 mila persone nei porti di Forio, Casamicciola ed Ischia Porto

Ischia, 26 aprile 2023 – Nonostante condizioni meteo non ottimali Ischia e Procida hanno registrato numeri molto buoni in termini di arrivi nel ponte del 25 aprile come raccontano i dati elaborati e diffusi dalla capitanerie di porto delle due isole. Ad Ischia durante il ponte della Liberazione sono sbarcate complessivamente, da navi ed aliscafi, ben 35 mila persone nei porti di Forio, Casamicciola ed Ischia Porto; si tratta di un risultato nettamente superiore a quello dello scorso anno quando, con un giorno di ponte in meno, gli arrivi furono 28 mila.

Nonostante il notevole afflusso di passeggeri e veicoli non si sono registrate particolari criticità negli approdi isolani, tenuti sotto controllo dal personale della Guardia Costiera in collaborazione con la polizia municipale. Numeri positivi anche per la vicina Procida dove, evidentemente, non si è arrestato l’effetto trainante dell’anno da capitale italiana della cultura: sono stati quasi 18 mila infatti gli arrivi di questo ponte a fronte dei 14.800 dello scorso anno rispetto al quale si registra un notevole incremento di arrivi venerdì ed un calo sabato e domenica. Anche per l’isola di Graziella non si sono verificate difficoltà eccessive per l’arrivo di tanti ospiti che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono sbarcati la mattina e ripartiti con i collegamenti per la terraferma del pomeriggio o della serata.