Ottaviano, al via il Weekend del Villaggio: sport e integrazione presso i campetti polivalenti di via Manzoni

Appuntamento per i più piccini dall’11 novembre al 30 giugno 2024

Dall’11 Novembre al 30 Giugno 2024, tutti i fine settimana, presso i campetti polivalenti in Via Alessandro Manzoni a Ottaviano, si terrà il “Weekend del Villaggio”: un luogo e un’occasione per fare sport e divertirsi, pensato soprattutto per i più piccoli.

Il progetto parte da lontano, grazie ad un’iniziativa che il sindaco di Ottaviano Biagio Simonetti avviò quando era assessore allo sport e che ora viene portata avanti dall’assessore Angelo Alterio. “Finalmente verranno restituiti alla comunità e resi fruibili i campetti polivalenti di Via Manzoni”, conferma Alterio.

I campetti sono stati affidati in gestione all’associazione sportiva RSG into Street, in collaborazione con “La Bottega dei Matti”. Spiega il presidente Luigi Cangianiello: “Si tratta di un’opportunità unica per i bambini di vivere lo sport, condividere esperienze e sperimentare il rinnovato centro. Il “Weekend del Villaggio” è dedicato all’inclusione e alla promozione del benessere dei giovani. Vogliamo ringraziare il sindaco Simonetti e l’assessore Angelo Alterio per il loro impegno costante nella riapertura del Centro Civico Polivalente e per aver reso possibile questa meravigliosa manifestazione”

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

