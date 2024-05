Buon compleanno Federico II: presentati gli eventi per celebrare gli 800 anni

Per l’occasione sarà realizzato un fumetto digitale, un ‘webtoon’, dal titolo ‘Lo stupore secondo Federico’

L’Università degli Studi di Napoli Federico II celebra i suoi 800 anni dalla fondazione, avvenuta il 5 giugno 1224, con un fitto calendario di eventi che vede insieme la comunità federiciana, i suoi studenti e importanti personalità del panorama nazionale che hanno voluto festeggiare con la città l’importante anniversario.

Un percorso che è iniziato con l’inaugurazione dell’anno accademico, lo scorso 13 novembre, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che è proseguito all’insegna di grandi eventi che hanno visto protagonisti da Bocelli, a Barbero e Recalcati, ma anche iniziative degli studenti, tornei sportivi, senza dimenticare la presentazione dello short movie dedicato all’imperatore Federico II e manifestazioni con le scuole che hanno scritto e messo in musica canzoni dedicate all’Ateneo laico più antico del mondo e al suo fondatore. Iniziative nel solco della mission che l’imperatore Federico II ha sancito nella lettera fondativa dell’Università laica più antica del mondo.

Il Rettore Matteo Lorito: “Abbiamo attraversato 8 secoli di storia, significa aver formato 30 generazioni e tra questi tre Presidenti della Repubblica, segno che il contributo della Federico II al Paese è indiscutibile. Altre Università oltre oceano sono fortissime nelle graduatorie scientifiche, inarrivabili per i budget di cui dispongono, ma non possono costruire una simile storia che è la nostra forza e il motivo per cui i ragazzi scelgono la Federico II. Siamo un Ateneo che continua a crescere: abbiamo chiuso un altro bilancio in attivo, crescono le iscrizioni, cresce il corpo docente che conta 3100 docenti ed è fortemente infarcito di giovani ricercatori così come aumenta anche la nostra presenza sul territorio con nuove sedi”.

E ora si è giunti alla settimana ‘clou’ delle celebrazioni che si aprirà lunedì 3 giugno, al Centro Congressi in via Partenope, con ‘La Giornata dello studente’, manifestazione nata lo scorso anno in occasione dell’edizione di ‘Buon Compleanno Federico’ che vuole raccontare le storie extra aula degli studenti, le loro passioni, i loro sogni e gli obiettivi.

La storia e le passioni dell’imperatore Federico II, per festeggiare il compleanno dell’Ateneo, diventano un fumetto digitale, un ‘webtoon’, dal titolo ‘Lo stupore secondo Federico’, realizzato da Lorenzo Ruggiero, fumettista della Marvel e DC Comix che nei mesi precedenti aveva già dato vita a una copertina con Federico II supereroe, ed Enrico Manzo, sceneggiatore di Dylan Dog per Sergio Bonelli Editore.