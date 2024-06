Europee e Comunali, dopo i risultati elettorali il sindaco di Napoli plaude al campo largo

“I risultati elettorali rinforzano la nostra coalizione ampia”, afferma il primo cittadino commentando i dati delle Europee e delle Comunali in Campania

“I risultati delle elezioni europee a Napoli e in Regione rafforzano la nostra coalizione ampia e credo che si debba proseguire su questa strada: quella di un fronte largo con un’agenda programmatica chiara che va su temi sociali, della vivibilità, della crescita e dell’inclusione”. A dirlo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando i risultati delle Europee e delle Comunali in Campania, dove il Partito Democratico, Il Movimento 5 Stelle hanno fatto registrare buonissimi risultati, così come buono è stato il risultato raggiunto da Alleanza Verdi–Sinistra.

Se altrove come Germania, Francia e Spagna si registra l’avanzata di partiti di destra, questo avviene secondo Manfredi perché “c’è un forte malcontento in Europa che viene cavalcato dalle forze estremiste”. “Ci sono problemi di reddito – spiega –, di lavoro, di qualità della vita nelle grandi periferia urbana. Bisogna dare risposte concrete a questi temi per fermare avanzata degli estremismi”.

Il Pd in Campania alle Europee fa registrare il 22,20% dei voti, Movimento 5 Stelle al secondo posto con un 20,77% mentre Alleanza Verdi–Sinistra va oltre le aspettative con il 7% dei voti, numeri raggiunti soprattutto grazie al candidato Francesco Emilio Borrelli con 44mila preferenze in Campania (di cui circa 15mila a Napoli città). “Risultato oltre le aspettative che ci riempie di orgoglio e carica positiva”, hanno commentato i portavoce regionali, provinciali e cittadini di Europa Verde Rosario Visone, Agostino Galiero e Nelide Milano. “Questo è un risultato che non è un punto d’arrivo, ma, bensì, di partenza per costruire un’alleanza sempre più forte e soprattutto per rendere pan per focaccia alla criminalità, all’inciviltà, agli usurpatori, per difendere l’ambiente e gli animali, per il lavoro equamente retribuito, per tutelare il Sud dai torti e da una politica che tende a depredarlo anche delle minime risorse per sopravvivere. Ripartiamo qui”, hanno aggiunto.

Diciotto gli europarlamentari che spettano alla circoscrizione meridionale. I candidati in Campania che risultano eletti sicuramente sono Annunziata, Topo, Picierno e Ruotolo per il Pd. Gambino per Fratelli d’Italia e Martusciello per Forza Italia. Per alcuni poi bisognerà attendere le decisioni dei partiti e capire quali posti si liberano.

Sul fronte delle elezioni comunali si registra la rielezione a Bacoli di Josi Gerardo Della Ragione, sostenuto dal Pd e tre liste civiche, che ha battuto Ermanno Schiano, sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, Italia Viva e tre civiche. A Casoria viene riconfermato con l’83,68% dei voti Raffaele Bene, sostenuto da Pd, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Campania Libera e tre civiche. Il centrodestra va meglio in provincia di Caserta. Fratelli d’Italia va al ballottaggio ad Aversa con Antonio Farinaro che sfiderà Francesco Matacena. A Castel Volturno la sfida al ballottaggio sarà tra Pasquale Marrandino, candidato di Forza Italia e quattro civiche, che ha chiuso col 33,88% dei voti e Anastasia Concetta Petrella, sostenuta da Pd, Movimento Cinque Stelle, Psi e tre civiche, che ha raccolto il 32,73% dei consensi.

Proprio i risultati di Aversa e Castel Volturno risultano emblematici nel segnalare la difficoltà che vivono i partiti sui territori. Ad Aversa alle Europee il Movimento 5 Stelle ottiene il 25,92 con 6337 preferenze, Fratelli d’Italia 5434 voti con il 22,23% e il Pd 4161 voti e il 17,02%. Alle comunali, invece, il Pd si ferma a 1945 voti, Movimento 5 Stelle 1048 mentre Fdi non sfonda quota 1900. Stessa cosa a Castel Volturno dove dove il Movimento 5 Stelle incassa 2716 voti, risultando il più votato, mentre alle comunali si ferma a 702 voti. Stessa cosa per il Partito Democratico e Fratelli d’Italia mentre tiene Forza Italia (1555 voti alle europee, 1428 alle comunali) e in controtendenza la Lega invece incassa più voti a Castel Volturno che alle europee (1225 voti alle comunali e 1157 voti alle europee).