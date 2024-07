Capua: “Luglio al Museo” prosegue con i concerti di Ratinov e del duo Guatti-Orlando

La rassegna “Luglio al Museo Summer Concert” al Museo Campano di Capua

I prossimi appuntamenti del “Luglio al Museo – Summer Concert 2024” sono un’ulteriore occasione per gli amanti della musica classica di assistere ad esibizioni di altissimo livello nelle storiche sale del Museo Campano, che farà da cornice suggestiva. Venerdì 19 luglio (ore 20) Anthony Ratinov, prestigioso vincitore del Secondo Premio Busoni 2023 e, nel 2024, del terzo premio al Concorso pianistico di Montreal, proporrà un repertorio intenso e coinvolgente. Ratinov interpreterà una selezione di capolavori del repertorio romantico e classico, trasportando il pubblico in un viaggio emozionante tra le note di Robert Schumann (Kreisleriana op.16), di Fryderyk Chopin (Ballata n. 2 in fa maggiore op. 38) e di Franz Schubert (Fantasia in do maggiore D 760, nota anche come “Wanderer”).

Domenica 21 luglio (ore 11.15), invece, il duo formato da Laura Guatti al flauto e Loris Orlando al pianoforte offrirà una matinée musicale che spazierà tra i raffinati toni impressionisti e le vivaci melodie del XX secolo. Il programma include musiche di Jules Mouquet (La flûte de Pan op.15), di Gabriel Fauré (Siciliana op. 78), Francis Poulenc (Sonata Fp 164), di Olivier Messiaen (Le Merle noir) e di Charles-Marie Widor (Suite op. 34).

La rassegna “Luglio al Museo Summer Concert” al Museo Campano di Capua riprenderà il 27 luglio. Il “Luglio al Museo” è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania e si avvale della collaborazione del Museo Campano di Capua.

Il costo dei biglietti per il Luglio al Museo è di 6 euro l’intero e 3 euro il ridotto per i giovani entro i 25 anni. Sono previste anche forme di abbonamento.