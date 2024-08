Referendum autonomia differenziata, il sindaco Manfredi firma nella sede Anpi

Il primo cittadino: “Giusto che su un tema così delicato si esprimano i cittadini”

“Giusto che si esprimano i cittadini su un tema così delicato. Questa riforma aumenta i divari e frammenta il Paese”. A dirlo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, firmando questa mattina nella sede dell’Anpi Salvatore e Ciro Palumbo a Capodimonte la richiesta di referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata.

In queste ore è tornato sul tema dell’autonomia anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca e lo ha fatto intervenendo alla festa dell’Unità a Mantova. “L’unità del Paese è un bene prezioso da difendere, come si fa a non capirlo? E come si fa a non capire che l’Italia è l’Italia non solo se ci sono Torino, Milano, Bologna, il Politecnico, la grande finanza. L’Italia è un grande Paese anche perché c’è l’umanesimo di Napoli, del Sud, il senso della famiglia, il teatro, la musica. L’Italia è fatta di tante persone che la vita di sacrificio la conoscono. Dunque, noi ci muoveremo con spirito unitario sempre, collocandoci sul versante della modernizzazione dell’Italia. Vogliamo cambiare radicalmente l’organizzazione dello Stato”.

“Ai nostri amici anche imprenditori del Nord e ai ceti professionali faccio la proposta di seguire una linea su cui possiamo essere d’accordo: burocrazia zero. Ci sono 100 competenze che possiamo trasferire alle Regioni senza intaccare l’unità del Paese, l’unità costituzionale e anche l’unità sostanziale”, ha concluso De Luca.