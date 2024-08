Giardini la Mortella, Ischia: apertura a Ferragosto e a fine mese torna la stagione concertistica autunnale

Sabato 24 agosto in calendario anche il quinto appuntamento con “Kepos” il progetto dedicato alla valorizzazione archeologica dell’Isola d’Ischia

Giovedi 15 agosto i Giardini la Mortella di Ischia saranno regolarmente aperti, pronti ad accogliere il pubblico presente sull’isola nella settimana clou della stagione turistica, con le meravigliose fioriture estive, quelle più iconiche del giardino tropicale: i variopinti Hibiscus, i profumatissimi Frangipani, gli intriganti Hedychium, gli zenzeri ornamentali; oltre alle ninfee, tra cui spiccano quelle indiane del Gange, i cui fiori si aprono all’alba e si chiudono al tramonto. Un’esplosione di colori ed essenze che regaleranno un’esperienza di visita unica ed immersiva.

A Ferragosto la Mortella sarà aperta dalle 9 alle 19. I giardini, per tutto il mese, saranno regolarmente aperti nei tradizionali giorni di visita: martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Subito dopo Ferragosto torneranno alla Mortella anche gli eventi: sabato 24 alle ore 19:30 nella Recital Hall si svolgerà il quinto appuntamento di “Kepos” il progetto di divulgazione culturale promosso dalla Fondazione Walton, dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico dell’Isola d’Ischia. Focus su “I poteri della musica nei miti della Grecia Antica” con il prof. Massimo Raffa, Ricercatore di Musicologia e Storia della Musica presso l’Università del Salento.

Alla Mortella fervono i preparativi anche per la nuova stagione musicale. Dopo una breve pausa estiva, torneranno nel weekend di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre gli Incontri Musicali autunnali,promossi dalla Fondazione Walton e diretti da Lina Tufano. Un calendario autunnale che valorizzerà giovani talenti di altissimo spessore musicale, tutti già attivi in campo nazionale ed internazionale. Come lo scorso anno, anche la stagione autunnale 2024 vedrà alcuni concerti svolgersi in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana con i musicisti che si esibiranno sia a Roma, nella Sala Casella, che ad Ischia, nella Recital Hall dei Giardini La Mortella.

L’inaugurazione degli Incontri Musicali autunnali sarà affidata al violinista svedese, Jacobo Christensen, allievo di Salvatore Accardo presso l’Accademia Stauffer di Cremona che si esibirà in due recital per violino solo. L’appuntamento è alle ore 17.00 nella Recital Hall.

Per tutte le info su aperture e concerti www.lamortella.org