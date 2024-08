Napoli a Ferragosto sotto gli occhi vigili delle forze dell’ordine

Concerto all’alba sulle note di Piazzolla. Musica fino al sorgere del sole: e alla fine caffè per tutti

A Napoli la giornata di Ferragosto è cominciata all’alba sulle note del concerto ideato e promosso dall’assessorato al Turismo nell’ambito della rassegna “Vedi Napoli d’estate e poi torni” sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo. Protagonisti il quartetto d’archi Novi Cuatro e l’interprete Elisabetta d’Acunzo. Un suggestivo viaggio musicale sulle note del tango di Astor Piazzolla e delle canzoni classiche napoletane ha accompagnato turisti e napoletani dal buio della notte fino al sorgere del sole.

Massima attenzione alle località costiere e alle aree archeologiche nel piano sicurezza predisposto dal Comando provinciale di Napoli dei carabinieri per un Ferragosto sicuro. Oltre 500 i militari impiegati tra Napoli e provincia oltre a 288 mezzi impiegati.

Migliaia le persone e i veicoli controllati. Massima attenzione per i parchi archeologici di Pompei ed Ercolano.Vista la grande affluenza di visitatori, i carabinieri hanno predisposto pattuglie a piedi ai varchi e all’interno degli Scavi. Un modo per garantire tranquillità ai turisti e un efficace deterrente per gli eventuali borseggiatori attirati dalla calca. Le uniformi dell’Arma sono presenti anche nel parco nazionale del Vesuvio e attorno al cratere dove si concentra l’interesse di migliaia di ospiti. Un presidio fondamentale per evitare lo smercio di ticket fuori dal circuito ufficiale e limitare la presenza di abusivi.