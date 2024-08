Giardini la Mortella, Ischia: tornano gli incontri di “Kepos” per la valorizzazione archeologica dell’Isola d’Ischia

Sabato 24 agosto 2024 appuntamento con il progetto dedicato alla valorizzazione archeologica dell’Isola d’Ischia promosso dalla Fondazione Walton. Nel quinto appuntamento si parlerà dei “poteri della musica nei miti della Grecia Antica”

Sabato 24 Agosto alle ore 19:30 nella Recital Hall dei Giardini la Mortella di Ischia tornano le conferenze di “Kepos” il progetto di divulgazione culturale, dedicato alla valorizzazione archeologica dell’Isola d’Ischia. Il quinto appuntamento avrà come focus la “musica”, a noi nota attraverso le fonti antiche e iconografiche e gli strumenti musicali utilizzati nel mondo antico. Ne parlerà il Prof. Massimo Raffa, Ricercatore di Musicologia e Storia della Musica presso l’Università del Salento con un intervento dal titolo “I poteri della musica nei miti della Grecia Antica.”

L’incontro si aprirà con i saluti di Alessandra Vinciguerra, Presidente della Fondazione Walton e direttrice dei Giardini La Mortella. L’appuntamento sarà moderato da Mariangela Catuogno, Direttore Scientifico del Progetto Kepos.

Gli antichi Greci attribuivano alla musica il potere di influire sul macrocosmo, sulla vita pubblica e anche sull’esistenza individuale, come nel caso dell’ethos musicale e delle potenzialità terapeutiche della musica. Fondamentale per la comprensione di come l’uomo antico si relazioni alla musica è analizzare i modi in cui l’enorme potere del suono e del canto emerge nelle narrazioni mitiche ed eroiche del mondo greco antico.

L’ingresso è libero a partire dalle ore 19:00.