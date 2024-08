Calciomercato Napoli, ufficiale Lukaku e domani anche McTominay

Osimhen verso l’Arabia Saudita, l’attaccante nigeriano sarebbe pronto ad accettare l’offerta di 40 milioni a stagione del club di Gedda

Romero Lukaku dopo tanta attesa è finalmente stato ufficializzato come nuovo nuovo calciatore del Napoli. “Romelu è orgoglioso di essere uno di noi”, ha scritto il Club di De Laurentiis sul proprio profilo Instagram, con la foto dell’ex Inter e Roma in maglia azzurra. Acquisto fortemente voluto da Antonio Conte, che oggi durante la conferenza stampa per la gara tra Napoli e Parma, prima ha provato a dribblare le domande sull’attaccante e poi non appena saputo dell’ufficialità si è rilassato iniziando a parlare dell’importanza di un giocatore come Lukaku in rosa.

“Mi auguro di averlo a disposizione oggi, domani e dopodomani e che Romelu possa entrare subito in sintonia con la squadra – spiega Conte –, abbiamo due allenamenti e la rifinitura di sabato mattina. Se non ha nulla di particolare, verrà con noi. È sicuramente un centravanti atipico, di solito quelli con quel fisico per caratteristiche sono anche lenti, li puoi utilizzare come boa in campo e non hanno grande gamba. E invece lui ha grande gamba, è un giocatore di football americano, potente e velocissimo, unisce le due cose”.

“È un ragazzo a posto, perbene, metto io le mani sul fuoco per lui – sottolinea Conte –. Sa la responsabilità che ha nei miei confronti e nei confronti del Napoli e dei napoletani. Ma non dimentichiamoci degli altri due. Simeone e Raspadori sono giocatori importanti, che ci stanno dando tanto e io sono felicissimo di loro. Oggi sono molto più tranquillo e contento sotto questo punto di vista”.

In queste ore sembra sbloccarsi anche l’affare in uscita, con Osimhen sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita. Il nigeriano sembra pronto ad accettare il contratto faraonico offerto dal club di Gedda, 40 milioni di euro in 4 anni per un totale di 160 milioni. Il contratto potrebbe essere firmato già nelle prossime ore, in questo modo Osimhen si unirà ad altri volti noti del calcio europeo che già militano Al Ahli, come l’ex Liverpool Firmino e l’ex Chelsea Mendy.

Tornando al fronte delle entrate invece, il Napoli ufficializzerà a breve anche Scott McTominay, calciatore scozzese prelevato dal Manchester United per 30 milioni di euro. Anche lui come Lukaku andrà in panchina nella partita di sabato con il Parma. Probabile l’entrata dei due nuovi acquisti a gara in corso. Probabile da parte del Napoli anche qualche colpo dell’ultimo minuto: i due indiziati in tal senso sono Ebimbe dell’Eintracht Francoforte e Amrabat in prestito dalla Fiorentina.