Serie, il Napoli ospita il Parma al Maradona

Squadre in campo questa sera a partire dalle ore 20.45

Il Napoli ospita questa sera il Parma dell’ex Fabio Pecchia al Maradona in gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A. C’è entusiasmo nei tifosi Azzurri perché dopo il passo falso dell’esordio al Verona, il Napoli si è riscattato con un sonoro 3-0 al Bologna e anche per il mercato condotto dalla società, che ha permesso di rinforzare una squadra già composta da ottimi elementi. Pur con il caso Osimhen ancora da risolvere (il nigeriano non è stato ceduto e potrebbe finire in tribuna fino a gennaio), i giocatori arrivati durante l’estate vengono considerati di indubbio valore. Oltre 150 milioni di euro i soldi spesi dal Napoli nel corso di questa finestra di calciomercato, che hanno permesso di accaparrarsi le prestazioni di Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola (svincolato), David Neres, McTominay, Gilmour e ciliegina sulla torta dell’ex Inter e Roma Lukaku. Alcuni di loro hanno già esordito in maglia Azzurra nelle due gare precedenti, questa sera forse verrà impiegato per la prima volta anche Romero ma solo a gara in corso mentre per gli ultimi arrivi McTominay e Gilmour bisognerà attendere le prossime gare (i due questa sera saranno in tribuna ad assistere al match). Un mercato pazzesco quello condotto dal Napoli, ora a parlare sarà il campo. C’è da continuare a far vedere prestazioni di livello come quella avuta con il Bologna e tentare di migliorare ancora. Gli Azzurri creano tanto ma finora stanno avendo qualche problema di troppo nell’andare a rete. Se si migliorerà in questo aspetto, oltre a stare attenti in difesa e non prendere gol, questa squadra può dire tanto in Serie A e a livello internazionale. Questa sera intanto serve una prestazione importante perché il Parma nonostante sia una neopromossa gioca un buon calcio e sta ben figurando (pari alla prima con la Fiorentina, poi la vittoria ai danni del Milan).

Per quanto riguarda le probabili formazioni nel Napoli in porta Meret e difesa formata da Di Loenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo Anguissa e Lobotka con ai lati Mazzocchi e Olivera. Sulla trequarti Politano e Kvara alle spalle di Raspadori unica punta. In panchina scalpitano Spinazzola, Ngonge, Neres e Lukaku.

Pecchia nel Parma non avrà a disposizione Estevez, il candidato a sostituirlo è Cancellieri. In porta Suzuki e difesa formata da Delprato e Circati al centro, con ai lati Coulibaly e Valeri. A centrocampo Sohm e Bernabè con Man, Cancellieri e Mihaila sulla trequarti alle spalle di Bonny unica punta.

Probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Circati, Valeri; Sohm, Bernabè; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

ARBITRO: Paride Tremolada della sezione di Monza