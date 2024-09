Forza Italia, Martusciello presenterà un candidato a sindaco di Napoli durante gli Study days del Ppe

Si tratta di un candidato civico rivela l’europarlamentare forzista. La scelta di un candidato civico mira a unire le forze tra diverse anime della società civile e promuovere una visione condivisa sul futuro della città

“Il 25 settembre al pranzo con Antonio Tajani organizzato a Napoli in occasione degli Study days del Ppe sarà presente il candidato civico che proporremo per la città di Napoli”. Ad annunciarlo Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Durante le giornate degli Study days del Partito popolare a Napoli – spiega Martusciello – ci sarà il tempo anche di parlare di politica regionale e comunale. È la ragione per la quale ho ritenuto di invitare al pranzo il candidato civico per Napoli che potrà confrontarsi con il nostro leader Antonio Tajani”.

La scelta di un candidato civico secondo l’europarlamentare mira a unire le forze tra diverse anime della società civile e promuovere una visione condivisa del futuro di Napoli. Durante le giornate degli Study days, infatti, sono previsti una serie di dibattiti incentrati sulle politiche di sviluppo urbano, sulla gestione dei rifiuti e sul rilancio dell’economia locale. Argomenti che interessano da vicino la popolazione e sui quali il candidato civico individuato da Martusciello inizierà a confrontarsi.