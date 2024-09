Serie A, il Napoli affronta il Cagliari all’Unipol Domus

Squadre in campo oggi pomeriggio a partire dalle ore 18. Conte potrà contare su una rosa più completa di quella che ha battuto a fatica il Parma, grazie agli ultimi innesti del calciomercato estivo. Come Lukaku, che in questa occasione partirà titolare

Dopo la sosta per le nazionali torna il campionato di Serie A e il Napoli affronterà quest’oggi alle 18 il Cagliari allo stadio Unipol Domus, in gara valida per la quarta giornata della massima serie. Gli Azzurri dopo il passo falso nella prima di campionato con il Verona hanno inanellato due vittorie, con Bologna e Parma. In quest’ultima però i tre punti sono arrivati con grande difficoltà, al termine di una partita davvero rocambolesca per quanto successo in campo, con i ducali rimasti senza sostituzioni a disposizione e in 10 uomini per l’espulsione del portiere Suzuki. A ciò si è aggiunto il recupero monstre concesso dall’arbitro Tremolada, che ha prolungato la partita di un buon quarto d’ora rispetto al ’90. Il Cagliari invece è ancora alla ricerca dei tre punti, finora due pareggi (con Roma e Como) e una sconfitta con il Lecce. Come già sottolineato da mister Conte in conferenza stampa ci si aspetta una gara molto intensa dal punto di vista fisico, fatta di corsa e contrasti duri. I sardi non avendo un calciatore che spicca per qualità rispetto al resto della rosa puntano proprio nel mettere quanta più intensità possibile nell’incontro. Caratteristiche diverse rispetto al Napoli che fa della tecnica il suo punto di forza con gente come Politano e Kvara. Per la prima volta da titolare quest’oggi ci sarà anche Lukaku, giocatore fisico ma dotato appunto anche di una buonissima tecnica.

Per quanto riguarda le probabili formazioni il Cagliari scenderà in campo con il modulo 3-5-2. Tra i pali Scuffet e difesa formata da Zappa, Mina e Luperto. A centrocampo Deiola, Marin e l’ex Gaetano con ai lati Zortea e Augello. In attacco Luvumbo e Piccoli.

La formazione del Napoli non si discosterà di molto da quella vista con il Parma. Nel 3-4-2-1 in porta Meret e difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo Anguissa e Lobotka con ai lati Mazzocchi e Spinazzola. Sulla trequarti Politano e Kvara alle spalle di Lukaku. Entreranno solo a gara in corso i nuovi arrivi McTominay, Gilmour e Neres.

Probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Davide Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Antonio Conte

ARBITRO: La Penna della sezione di Roma