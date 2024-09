Edoardo Bennato torna a esibirsi a Napoli, concerto all’Arena Flegrea

Il cantautore partenopeo si esibirà nella sua unica data in Campania, venerdì 20 settembre alle ore 21 all’Arena Flegrea, nell’ambito della settima edizione del Noisy Naples Fest

Il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti, inneggiando alla forza umana delle persone comuni, senza mai dimenticare l’amore, torna in scena con un concerto ad alto contenuto rock e blues. “Come lo scorso anno al Belvedere di San Leucio, anche il concerto dell’Arena sarà articolato in quattro fasi. La prima con la formula del quartetto d’archi, la seconda “one man band”, la terza con la mia rock band e la quarta tutti insieme, band e quartetto d’archi. E che il Rock possa essere magico, energetico e propositivo!” dichiara Bennato.

Due ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico, per un evento da vivere dall’inizio alla fine. Un’esperienza emozionale con i brani e le melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo a cui sarà difficile resistere. Per ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all’anima.

Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono disponibili sul circuito ETES e nei punti vendita autorizzati.