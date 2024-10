VesuvioMotor Show 2024, La piccola Montecarlo a Gianturco

In migliaia a Gianturco per la prima giornata. Il Sindaco Manfredi: “Investire nelle periferie crea Sviluppo”

Napoli, 12 ottobre 2024 – Una splendida giornata di sole ha illuminato la prima giornata del Vesuvio Motor Show che ha fatto di via Brecce a Sant’Erasmo una piccola Montecarlo con esibizioni di stuntman, moto, stand, simulatori, passione.

Taglio del nastro da parte del sindaco, Gaetano Manfredi: “E’ una bellissima iniziativa che mette insieme sport, spettacolo, passione per i motori, innovazione, che anima una parte della città che oggi sta crescendo tanto. Questa iniziativa funziona e sarà sostenuta dal Comune. E’ una occasione per tutti di toccare i loro sogni. Napoli ha la bellezza di essere una città concentrica. Piu investiamo nelle nostre periferie, più creiamo occasione di identità nelle periferie più creiamo sviluppo”. Sulla sicurezza stradale: “Oggi è una grande emergenza. Bisogna insegnare che le evoluzioni si fanno in pista. Sulla strada si devono rispettare la propria vita e quella degli altri. Necessaria una educazione alla guida sicura”.

Tanti I bambini che hanno ammirato le esibizioni Salvatore Maraffino con il pilota istruttore Enzo Forgione ospitando anche a bordo delle loro vetture giovanissimi visitatori. Dopo aver passato un pomeriggio al Pausilipon tra I ragazzi del reparto di oncologia, Alvaro Dal Farra e Marco Barzy si sono esibiti sulla pista predisposta per l’occasione con le loro moto elettriche. E’ ancora i piloti trial Mario Parricelli, Prisco Pezzella,

Esposta nella hall del Gold Tower Lifestyle Hotel, “Motorhome” per l’occasione dell’area espositiva di via Brecce a Sant’Erasmo, la moto di Johann Zarco, pilota del team Honda LCR del MotoGp. Un respiro di MotoGp sull’edizione 2024 del Vesuvio Motorshow grazie alla partnership con Tamburrino Moto concessionaria ufficiale Honda e Honda Italia. Vega Luxury, brand del Gruppo Marican, affermata realtà nel comparto Luxury Service, specializzata nel noleggio di auto e yacht di lusso, è main sponsor dell’evento.

Per l’assessore al turismo del Comune di Napoli Teresa Armato: “E’ una grande gioia essere qui un’altra volta. Qui anche i non appassionati di motori ed auto solo guardando queste auto hanno una emozione. E’ una gioia perché questo evento che sta crescendo si fa in un’area differente rispetto al centro della città. Portare qui un evento come questo è davvero meritorio e fa vivere una identità rinnovata. Un evento che il Comune il prossima anno vorrà co-promuovere”

Testimonial dell’evento Paolo Scudieri, imprenditore e campione in pista: “E’ una manifestazione entusiasmante che si afferma anno dopo anno e che raccoglie una passione grandissima per le auto e lo sport motoristico. Lo sport automobilistico attiene a passioni personali ma è anche una industria per una quantità di persone che lavorano nel settore”

L’organizzatore Antonio Olivieri sintetizza: “Abbiamo premiato persone che si sono distinte nel mondo del Motorsport; Siamo andati con i nostri stuntman tra i corridoi del Pausilipon; la Polizia di Stato ci fa parlare di Sicurezza e darà la possibilità di parlare di Guida Sicura. Portare tanti bambini a Breccia a Sant’Erasmo è una nostra piccola vittoria per una Montecarlo nella periferia di Napoli. Buona la seconda e la terza sarà ancora migliore”.

Domenica ultima giornata della seconda edizione del Vesuvio Motor Show. Start alle 10 e fino alle 18.30 con stuntman, spettacoli, car show e la scuola di “kart Academy for Winners”. Dalle 18 alle 23 aperitivo in terrazza danzante con speciale format Terrazza Ramé attico: Roof Toop experience. Area Food con “Nennella”, “Puok”, “Ciccio’s Corner” e un punto bar; la musica e le interviste di Radio Punto Zero. Presente la Polizia di Stato con uno stand sulla sicurezza stradale. Tra i protagonisti spazio ai giovani piloti con Mattia Bucci, abruzzese 17 anni, che concorre nel Campionato Italiano GT Sprint di ACI Sport, categoria GT Cup.

ESPOSIZIONE – Sessanta le supercar in esposizione: Le Ferrari Purosangue, Sf 90, Roma Spider, 296 coupé e spider, 812 GTS, 488 pista, 458 Speciale; le Lamborghini Urus, Huracan, Aventador, Murcielago; le Porsche GT3 RS; un nutrito gruppo di Lancia Delta; Alfa Romeo che hanno fatto la storia di Pomigliano, la Formula3 del Team Valentino Racing che ha vinto il campionato Italiano 2022 e 2023, terza nell’Europeo 2023 con al volante Valentino Carofano.