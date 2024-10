Museo campano di Capua. Autunno Musicale prosegue con Eco-Musica e Cameristica

Dopo il successo riscosso dai primi due appuntamenti, la 30esima edizione di Autunno Musicale prosegue con un nuovo imperdibile weekend al Museo Campano di Capua

La prestigiosa rassegna di musica classica e contemporanea, organizzata dall’Associazione Anna Jervolino e dall’Orchestra da Camera di Caserta, propone due performance di alto livello, previste per sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024.

Gli appuntamenti – La serata di sabato 12 ottobre, alle ore 19:30, sarà dedicata alla sezione “Nuovi Linguaggi” con l’evento “Gaia… bellezza e fragilità”, una performance che unisce musica, poesia ed eco-riflessioni in un percorso suggestivo articolato in dieci stazioni. Il flautista Michele Menardi Noguera guiderà il pubblico attraverso un viaggio sonoro che celebra la bellezza della Terra, evidenziandone al contempo la fragilità, in un’epoca in cui la crisi climatica rende sempre più urgente il bisogno di riflettere su questi temi. Accanto alla musica, i testi poetici di Flavio Menardi Noguera – che sarà anche il lettore e videomaker della serata – contribuiranno a creare un’atmosfera immersiva, in cui il pubblico sarà invitato a vivere un’esperienza sensoriale unica, dall’alba di un’ipotetica giornata fino al suo tramonto. La scaletta musicale prevede brani di compositori eterogenei, tra cui John Carmichael, Charles Koechlin, Valerie Coleman, The Beatles, Arrigo Tassinari, Ian Clarke, Arthur Honneger, Jean Donjon, Dave Valentin e Antonio Vivaldi.

Domenica 13 ottobre sarà invece dedicata al ciclo Cameristica con la straordinaria partecipazione del Trio Pantoum, vincitore del Premio Trio di Trieste 2022. Il gruppo, composto da Hugo Meder al violino, Bo-Geun Park al violoncello e Koijro Okada al pianoforte, offrirà due appuntamenti ravvicinati, entrambi imperdibili per gli amanti della musica da camera. Il primo concerto avrà luogo alle ore 18:30, con l’esecuzione di musiche di Rachmaninov e Arenskij, mentre il secondo, previsto per le ore 19:45, proporrà brani di Haydn e Ravel. Questi due momenti musicali, che spaziano dal romanticismo di Rachmaninov alla raffinatezza di Haydn e Ravel, offriranno al pubblico un’esperienza intensa e ricca di sfumature artistiche.

I protagonisti – Michele & Flavio Menardi Noguera danno vita ad un singolare duo di flauto e voce recitante. Hanno tenuto concerti in tutto il mondo, proponendo programmi dedicati anche alle tematiche ecologiche di grande attualità. Michele, diplomato in flauto presso il Conservatorio di Cuneo e in Discipline delle Arti della Musica presso l’Università di Torino, ha frequentato le masterclass di Intuitive Music. Ha partecipato a trasmissioni Rai ed ha inciso musiche del Novecento e le Sonate per flauto e pianoforte di Mozart. Flavio, laureato in Lettere Moderne e in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo presso le Università di Genova e Bologna, ha pubblicato la prima biografia moderna dedicata a Camillo Sivori, diverse edizioni critiche di musiche inedite di Paganini e vari saggi musicologici. Per Dynamic e Naxos ha curato prime incisioni mondiali di musiche di Niccolò Paganini, Camillo Sivori, Giorgio Federico Ghedini, Sandro Fuga

Il Pantoum è una forma poetica originaria della Malesia arrivata in Francia con la moda dell’orientalismo nel XIX secolo, in cui due idee, una pittoresca e descrittiva e l’altra intima e sentimentale, si intrecciano costantemente. È con riferimento a questa corrente letteraria e artistica, strettamente legata alla musica francese a cavallo tra Ottocento e Novecento, che nel 2016 Hugo Meder, Bo-Geun Park e Virgile Roche, studenti presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi fondano il Trio Pantoum, che, da allora si è affermato come uno dei più brillanti ensemble cameristici. Pluripremiato nei più importanti concorsi internazionali, nel 2022 ha ottenuto il Primo Premio al Concorso Internazionale Premio Trio di Trieste, nel 2023 il Primo Premio ex aequo con il Trio Bohémo all’ International Joseph Haydn Chamber Music Competition e il Primo Premio e due premi speciali al Lyon International Chamber Music Competition.

Ingresso ai concerti – Per i concerti al Museo Campano di Capua il costo del biglietto è di 8,00 euro l’intero, 60,00 euro ridotto enti convenzionati e docenti di musica, 4,00 euro ridotto per giovani entro i venticinque anni. Sono previste anche forme di abbonamento molto vantaggiose. Maggiori informazioni sul sito https://www.autunnomusicale.com/info – Tel. 0823 361801.