Sport sci, 100 sciatori premiati a Bagnoli per i risultati della stagione agonistica

Il comitato campano-pugliese della Federazione Sport Invernali ha presentato i nuovi programmi per la prossima stagione. Sul podio i migliori dell’anno di Campania e Puglia, ma anche Calabria e Abruzzo. Atleti dell’anno Giada D’Antonio e Giancarlo Ferraro

Napoli, 20 ottobre 2024 – Grande festa nella giornata di ieri per gli sciatori del Comitato campano-pugliese della FISI, all’Auditorium Porta del Parco a di Bagnoli, in occasione della presentazione della nuova stagione, dei nuovi progetti e la premiazione dei migliori atleti delle varie categorie, residenti nelle due regioni, ma anche in Calabria e Puglia.

È stato il presidente Antonio Barulli a tracciare il bilancio della passata stagione, con risultati eccezionali tali da ricevere i complimenti del presidente nazionale della FISI, Flavio Roda. Ma anche un’occasione per presentare i nuovi progetti come quello riservato agli studenti di 13 licei sportivi campani e 11 pugliesi che avranno l’occasione di inserire nel loro programma curricolare anche 6 giornate di lezioni di sci ed un corso di teoria. Un altro progetto che parte quest’anno è riservato ai Giovani (atleti delle categorie over 16) che avranno l’opportunità di essere seguiti in allenamenti e gare da un team a loro riservato. Le novità e i nuovi regolamenti sono stati illustrati dai responsabili tecnici Stefano Bosio e Andrea Barulli. Infine arriva dalla Federazione una spinta alla disciplina dello Skiroll, propedeutica allo sci, da praticare anche in città che avrà un momento dimostrativo con il Festival del RollerSkate che si svolgerà il 26 e 27 ottobre sul Lungomare partenopeo. Poi il momento celebrativo in cui sono saliti sul podio i protagonisti dello sci, i campioni regionali e i migliori cinque sciatori di ogni categoria dagli 8 agli 80 anni che hanno partecipato alle gare del calendario dello scorso anno per un totale di oltre 100 atleti.

La Supercoppa all’atleta dell’anno, è stata trionfalmente assegnata, per la terza volta consecutiva Giada D’Antonio dello sci club Vesuvio, vero talento internazionale. Quest’anno è stato premiato anche il miglior atleta della categoria maschile, Giancarlo Ferraro del Sai Napoli che non solo quest’anno, ma in tutta la sua carriera sportiva ha raggiunto eccellenti risultati a livello nazionale.

Intitolata a Sergio Contardi Falco, la Coppa destinata alle giovani promesse under 12 è stata consegnata, per i risultati ottenuti nella stagione 2023/24, a Ginevra Di Pasquale, dello sci club 3000 Ski Race, e Andrea Barbarossa dello sci club Napoli. E proprio al sodalizio più longevo della nostra regione è andato il premio “I Fedelissimi”, che la Federazione Italiana Sport Invernali ha conferito allo sci club Napoli per i 75 anni di attività e che è stato ritirato dal presidente, Roberta Cataldi.

Sono state anche assegnate due targhe alla memoria due importantissime figure dello sci meridionale scomparse quest’anno: Giorgio Koelliker che ha guidato il Comitato campano per oltre 23 anni, dal 1991 al 2014 con equilibrio, passione e presenza costante e Vittorio Gargano, presidente e vero motore del Comitato pugliese negli anni ‘80 che ha dato grande impulso alla crescita di questo sport in una regione che, seppur non vocata allo sci, ha visto nascere e crescere tanti eccellenti atleti.