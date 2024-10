Gli eventi da non perdere ad Halloween a Napoli tra storia, cultura e mistero

Una serie di eventi dedicati alla celebrazione di Halloween 2024 attraverso un viaggio che unisce storia, leggende e tradizioni per scoprire il lato più affascinante e nascosto della città

In occasione della notte più misteriosa dell’anno, Halloween, Vivere Napoli invita cittadini e turisti a immergersi in un viaggio tra cultura, storia e tradizioni locali. Gli eventi proposti quest’anno rappresentano un’opportunità unica per scoprire il volto più affascinante e suggestivo della città, attraverso una serie di esperienze che intrecciano mistero e tradizione, tra leggende popolari e luoghi di grande valore storico.

Lasciati stupire dal fascino del mistero e scopri cosa fare a Halloween 2024 a Napoli. Ecco le iniziative imperdibili:

La notte di Halloween al museo con il Munaciello all’Archivio Storico del Banco di Napoli – 31 ottobre

Un evento speciale che trasforma l’Archivio Storico del Banco di Napoli in uno scenario unico per vivere la leggenda del Munaciello, figura misteriosa della tradizione napoletana. Una visita guidata tra antichi documenti e racconti popolari che rivela l’anima più enigmatica della città. L’appuntamento è l’occasione perfetta per scoprire uno dei luoghi simbolo della memoria storica di Napoli, rivisitato attraverso il filtro delle leggende locali.

Cena con delitto di Halloween – Teatro Summarte – 31 ottobre

Per gli appassionati di teatro e gialli, la Cena con delitto al Teatro Summarte promette una serata coinvolgente, dove lo spettacolo e la cena si fondono in un’esperienza unica. Tra indizi e colpi di scena, i partecipanti saranno protagonisti di un mistero da risolvere, immersi in un’atmosfera suggestiva che celebra il fascino del mistero e dell’intrigo.

Tour alla Sanità con degustazione di cioccolato – 1 novembre

Il rione Sanità, cuore pulsante di Napoli e custode di antiche tradizioni, ospita un tour guidato alla scoperta dei suoi luoghi più suggestivi. Durante la passeggiata, i partecipanti avranno l’opportunità di assaporare una degustazione di cioccolato, in un connubio perfetto tra cultura e piacere gastronomico. Un’occasione per conoscere le storie e i segreti di uno dei quartieri più affascinanti della città, tra monumenti storici e vicoli ricchi di fascino.

L’Inferno di Dante alle grotte di Pertosa-Auletta – 2 novembre

Un’esperienza immersiva e teatrale che riporta in vita la grande opera dantesca nella cornice suggestiva delle grotte di Pertosa-Auletta. “L’Inferno di Dante” diventa protagonista di una serata unica, dove le caverne millenarie diventano lo scenario perfetto per un viaggio tra i versi del Sommo Poeta. Un evento che fonde letteratura e natura, regalando un’esperienza suggestiva e ricca di significato.

Notte di Halloween in Zattera alla Galleria Borbonica – 31 ottobre e 1 novembre

Un’avventura straordinaria attende coloro che vorranno vivere Halloween a bordo di una zattera, navigando le misteriose acque sotterranee della Galleria Borbonica. Un viaggio tra cunicoli e gallerie alla scoperta delle storie nascoste nel sottosuolo di Napoli, dove il fascino dell’architettura e l’atmosfera enigmatica si uniscono per regalare un’esperienza indimenticabile.

La Napoli Esoterica nella notte di Halloween con aperitivo – dal 31 ottobre al 3 novembre

Napoli è da sempre una città intrisa di misteri e leggende, e la notte di Halloween diventa l’occasione perfetta per esplorare il suo lato esoterico. Una visita guidata che attraversa i luoghi più enigmatici del centro storico, raccontando storie di magia, alchimia e credenze popolari. Il tour si conclude con un aperitivo, un momento di convivialità che permette ai partecipanti di discutere delle storie ascoltate e di scoprire nuovi aneddoti sulla Napoli più misteriosa.

Vivere Napoli, si conferma come promotore di un turismo che valorizza la storia e le tradizioni locali, invitando i partecipanti a riscoprire la città sotto una nuova luce. Gli eventi di Halloween offrono un modo originale e coinvolgente per entrare in contatto con la cultura napoletana, trasformando la notte più oscura dell’anno in un viaggio tra le meraviglie e i misteri del territorio.

I biglietti sono acquistabili su viverenapoli.com

Per info prenotazioni@viverenapoli.com – tel. +39 334 111 981