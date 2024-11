Ponte di Ognissanti con temperature estive a Napoli

Tutto esaurito in città, folla di turisti tra i Decumani

Napoli, 2 novembre 2024 – Ponte di Ognissanti ‘estivo’ a Napoli per qualcuno che, non badando al calendario che è passato alla pagina di novembre, ha comunque deciso di tuffarsi dall’arenile della rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo e godersi poi la giornata di sole.

E se l’arenile è occupato da pochi coraggiosi, il centro storico di Napoli è invece stato attraversato dalle prime ore della mattina da migliaia di persone tanto che in alcuni punti dei Decumani, a ridosso delle vie del presepe di di San Gregorio Armeno, risultava difficile procedere a piedi. Il sold-out previsto per questi giorni festivi è stato ampiamente confermato e, come anticipato da alcune proiezioni, questi due mesi di fine anno registreranno un numero sempre maggiore di presenze nel capoluogo partenopeo.