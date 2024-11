In Campania cresce la raccolta differenziata

L’Osservatorio regionale sulla Gestione dei Rifiuti ha certificato i dati della raccolta differenziata in Campania relativi all’anno 2023

Napoli, 4 novembre 2024 – La percentuale aumenta ancora, collocandosi al 56,85%, in crescita di oltre un punto rispetto al 2022 (+1,22%), quando era stato re gistrato il 55,63%. «Si consolida la tendenza positiva degli ultimi anni, benché il programma di completamento impiantistico e infrastrutturale sia ancora in corso», osserva i l presidente dell’ORGR, sen. Enzo De Luca. Nel dettaglio, sono stati raccolti 1.456.487.583 di chilogrammi di rifiuti differenziati, pari a 10.088.072 in più rispetto all’anno precedente.

Complessivamente sono stati prodotti in Campania 2.587.925.482 di chilogrammi, pari a 463 pro capite. Nel 2023 la parte non differenziata ammonta a 1.123.663.692 chilogrammi.