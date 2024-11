“Canti di Pace ” Tradizionale Concerto dell’Immacolata al Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi

Evento a cura dell’ Associazione Culturale Noi per Napoli 8 dicembre 2024

Il Tradizionale Concerto dell’ Immacolata dell’ Associazione Culturale Noi per Napoli anche quest’anno avrà luogo domenica 8 dicembre 2024 presso lo storico e stupendo Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi,in Via Monteoliveto n.4 a Napoli alle h.19.30 ed avrà come titolo ” Canti di Pace “.

Il canto, la musica e la narrazione, in questo appuntamento, divenuto ormai istituzionale e tradizionale, innalzeranno un Inno di Lode,di Pace e di Speranza al Creatore ed alla Vergine Maria,sua Madre e Madre Nostra, affinché intercedano perché si ponga fine ad ogni conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati ed in genere fra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi condotto con l’impiego di mezzi militari, con impiego di armi di distruzione di massa, tutto ciò sintetizzato nella definizione della parola guerra, comprendendo anche i conflitti morali, interpersonali e familiari nel senso più lato del termine. Melodie molto amate dal grande pubblico e pagine meno conosciute della tradizione, tra le volte della splendida Chiesa monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, appunto dedicato alla Vergine, ispiratrice da secoli di composizioni di inesauribile bellezza,descriveranno e racconteranno la poliedrica figura della Vergine Maria, nella sua tenera e concreta maternità umana e divina che aiuta a riflettere ed a prepararsi in maniera più consapevole sul mistero del S.Natale.

Gli interpreti saranno le strepitose e melodiose voci di artisti, quali il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, il tenore Lucio Lupoli, artisti lirici partenopei di fama internazionale e due pianisti di eccezionale bravura quali il M° Natalya Apolenskaja ed il M° Francesco Schiattarella. Voce narrante e presentatrice sarà la Dott.ssa Teresa Mori, musicologa napoletana e giornalista del Quotidiano Roma.

Il progetto è nato dall’idea e dalla direzione artistica del soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli,rappresentanti dell’ Associazione Culturale Noi per Napoli, APS fondata dalla Dott.ssa Emilia Gallo, coniuga arte,cultura e solidarietà con la finalità benefica per la mense dei senzatetto di Napoli, diventato ormai istituzionale,nel corso degli anni, attraverso il riconoscimento dei Patrocini dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, dell’ Arciconfraternita S.Anna dei Lombardi e del sostegno della IUM Academy di Napoli ,diretta dal Prof Eduardo Piccirilli,sita in Piazza Nicola Amore n.6 Napoli.

Un evento che intende valorizzare e scoprire, anche attraverso la visita guidata, della Cinquecentesca Sala del Vasari, uno dei siti di particolare bellezza,un tesoro del nostro patrimonio storico artistico, promuovendone la conoscenza sempre attraverso la musica ed il belcanto, rendendola accessibili a tutti i cittadini napoletani, appassionati di musica ed agli ospiti in visita a Napoli in quei giorni di festa.