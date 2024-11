Al cinema Metropolitan di Napoli, torna CortiSonanti

Festival Internazionale di Cortometraggi giunto alla XV edizione

Napoli, 21 novembre 2024 – Torna, dal 25 al 29 novembre presso il Cinema Metropolitan di Napoli, la XV Edizione di CortiSonanti, il Festival Internazionale di Cortometraggi diretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio. Organizzato da AlchemicartS, finanziato dalla Regione Campania – Film Commission e patrocinato dal Comune di Napoli, la fase finale del festival propone come tema quest’anno “il cambiamento climatico”, puntando a orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti del pianeta. Il tutto grazie al supporto di diverse realtà ambientaliste come WWF Napoli, Primaurora, CSI Gaiola, Premio GreenCare, Gea Ets, Tuenda Aps, Fondali Campania Aps, Associazione Eco Culturale, N’SeaYet, Let’s do it!, Cleanup, Mare Vivo onlus.

CortiSonanti 2024 si articola in 7 sezioni: video musicali, cortometraggi italiani, cortometraggi internazionali, documentari, animazione, sport, ECOrti oltre a 2 contest speciali: la Cittadella del Corto e il Social Short Web. Quest’anno torna nuovamente in cartellone anche la sezione speciale DNA, incentrata sulle produzioni locali. Questa sezione offre un’importante piattaforma per valorizzare i talenti e le risorse del territorio campano, rafforzando il legame tra la tradizione culturale regionale e le nuove generazioni di autori e registi emergenti.

In totale sono oltre 2400 le opere, provenienti da 75 paesi del mondo, iscritte al concorso e selezionate dalle giurie giovani, tecnica e d’onore. Lavori, per la maggior parte realizzati tra gennaio 2023 e maggio 2024, diretti e interpretati da registi e attori già protagonisti in alcuni casi al Festival di Cannes, ai David di Donatello, ai Nastri d’Argento e agli Oscar.

I vincitori delle varie sezioni in concorso (visibili dal 25 al 28 novembre, dalle 10.30 alle 13 al Cinema Metropolitan e on-demand sulla piattaforma cortisonanti.it), riceveranno la prestigiosa statuetta realizzata dal maestro scultore Domenico Sepe, simbolo del Festival CortiSonanti, oltre alla promozione delle proprie opere in sale cinematografiche e luoghi dedicati. Sono previsti, inoltre, premi in denaro e riconoscimenti/targhe per Best Prize, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Attore protagonista, Migliori Costumi di Scena, Miglior Attrice protagonista e Miglior Fotografia ed eccellenze territoriali di rilievo del settore Cinema e Audiovisivo. La serata conclusiva del festival vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo del cinema e della cultura, come il CEO di “We Short” Alessandro Aloprieno, il direttore artistico del Festival di Parigi Jenna Suru e Laura Nobile, CEO della Sartoria Tirelli, vincitrice di numerosi premi Oscar grazie ai costumi iconici realizzati per film come “Il Casanova” di Fellini, “Amadeus”, “L’età dell’Innocenza”, “Titanic” e “Marie Antoinette”. Attesi, inoltre, la sceneggiatrice e coreografa Anna Cuocolo ed il regista Eitan Pitigliani.