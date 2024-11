Family Park Napoli, la magia del Natale avvolge l’Ippodromo di Agnano

Musical, mercatini, artisti di strada, sport, food e tanto divertimento per le famiglie

Napoli, 29 novembre 2024 – Il 7, 8, 14, 15 e 22 dicembre 2024 , presso l’Ippodromo di Agnano, apre Family Park Napoli, l’esclusivo villaggio natalizio, pensato per accogliere, divertire e stupire grandi a piccini, con tante attrazioni distribuite su una superficie di oltre 10.000 mq, con ampi spazi anche al coperto, dove è possibile trovare tutto ciò che una famiglia può desiderare per trascorrere una giornata in totale armonia, avvolti dalla suggestiva magia del Natale. Nei giorni di apertura – 7, 8, 14, 15 e 22 dicembre 2024 – Family Park Napoli osserverà un orario continuato, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, per poter accogliere i bambini e le loro famiglie, accompagnandoli in un percorso all’insegna del divertimento e della fantasia. Infatti, sin dall’ingresso si respirerà un atmosfera fiabesca, con gli ospiti che saranno accolti da fantastici personaggi del mondo Disney e dalle mirabolanti performance di bravissimi artisti di strada.

Una volta entrati, sarà possibile accedere alla Casa di Babbo Natale, un suggestivo chalet in stile lappone con decorazioni scintillanti e luminarie sorprendenti, all’interno del quale sarà possibile incontrare il personaggio più amato in assoluto dai bambini: Babbo Natale. Imperdibile la Santa Claus Station, la stazione interattiva dove i bambini possono scrivere la loro letterina da consegnare a Babbo Natale. Mentre, nel villaggio degli Elfi è possibile partecipare a laboratori creativi, ascoltare le storie più magiche e ballare, immergersi e rotolare nella finta nevicata al ritmo delle canzoni natalizie.

Nel cuore di Family Park Napoli sarà allestito il Palco Grande, dove avranno luogo diversi spettacoli, tra cui i musical: Mary Poppins, al termine del quale sono previste attività ispirate alla tata più famosa del mondo; ma anche quelli dedicati al personaggio letterario di Peter Pan e alle avventure di Gomitolino. Artisti itineranti, giocolieri, ma anche i personaggi dei musical, interagiranno con gli ospiti all’interno del villaggio, allietato dalle melodie natalizie in filodiffusione. Occhio alla “One Piece I Pirati”, in cui i bambini possono trasformarsi e truccarsi da pirati per entrare nella ciurma.

Non manca il puro divertimento, con l’area Gonfiabili, la gara sui quad nella pista allestita o il giro del villaggio sui pony. La “Città della Red Bull” aspetta grandi e piccini per giochi a tema. C’è spazio anche per un po’ di movimento, con la Città Sportiva in cui si può pattinare sui rollerblade, cimentarsi sugli skateboard o nel tiro con l’arco. Non potevano mancare i mercatini artigianali e natalizi, con più di 50 chalet con artigianato, oggettistica, idee regalo e prodotti tipici. Per una pausa del gusto è a disposizione l’area dello Street Food, con spazi anche al coperto, dove è possibile gustare pizza, panini, rustici, crépe, zucchero filato, graffe e tante prelibatezze a tema natalizio.

Appuntamento dunque 7, 8, 14, 15 e 22 dicembre 2024: cinque giornate di puro divertimento a prezzi speciali; inoltre, il 7 e il 14 dicembre ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni di età e special price per le famiglie anche per gli altri giorni (8, 15 e 22 dicembre).

Info e Biglietti:

Orario di apertura di Family Park Napoli

· dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Costi

· Il biglietto costa € 12,00 e i bambini fino a 3 anni entrano gratis.

· Nei giorni 7 e 14 dicembre i bambini da 0 a 10 anni entrano gratis.

Ticketing

I biglietti per accedere al Family Park Napoli si possono acquistare:

· al botteghino;

· online: sulla piattaforma ETES o sul sito ufficiale dell’evento www.familyparknapoli.it