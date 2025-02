Al Circolo Canottieri Napoli in programma 15 appuntamenti concertistici

I concerti dei Virtuosi di Sansevero nei luoghi d’arte di Napoli. A Villa Pignatelli il grande jazz curato da Emilia Zamuner- Primo evento in programma mercoledì 29 gennaio

Parte mercoledì 29 gennaio alle ore 20 al Circolo Canottieri Napoli la stagione concertistica 2025 della Fondazione F.M.Napolitano, presieduta dal professore Sergio Sciarelli con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia, e diventata in questi anni un vero e proprio polo artistico della città partenopea. Gli appuntamenti sono in programma fino a dicembre, con l’intento di offrire alla città un programma compatto all’interno di un calendario di eventi articolato in tre sezioni: i 15 concerti previsti al Circolo Canottieri Napoli, i concerti de “I Virtuosi di Sansevero” con la direzione artistica di Riccardo Zamuner, in programma nei luoghi d’arte di Napoli, e i concerti di “Pignatelli in Jazz” con la direzione artistica di Emilia Zamuner.

Il primo concerto della stagione è previsto mercoledì 29 gennaio alle ore 20 nel salone del Circolo Canottieri Napoli, con il titolo: “Napoli in Jazz”, omaggio a Napoli in occasione dei 2500 anni dalla fondazione della città. Protagonisti della serata saranno la cantante jazz Emilia Zamuner insieme al cugino Paolo Zamuner, pianista jazz. Il duo proporrà un programma di autori napoletani rivisitati in chiave jazz, che spazierà da temi barocchi a canzoni classiche napoletane quali “I te vurria vasà”, “Nuttata e sentimento”, “Reginella”, “Era de maggio” e altre, sino ad arrivare a brani di Pino Daniele e Enzo Gragnaniello. Dopo il concerto inaugurale, la programmazione al Circolo Canottieri proseguirà con altri 14 concerti che vedranno in scena:

Mercoledì 26 Febbraio: Armonie Francesi

Protagonista è il duo formato dal giovane flautista Flavio Serafini e dalla pianista Sara Matteo, che eseguiranno un programma di musica francese di Debussy, Poulenc, Chaminade e Borne, di cui proporranno la Carmen Suite.

Mercoledì 5 Marzo: Capolavori del tardo romanticismo

Due artisti, giovani ma già affermati a livello internazionale come la violinista Giulia Rimonda e il pianista Lorenzo Nguyen, hanno scelto un programma raffinato che si aprirà con la Romanza scritta dalla compositrice Amy Beach. A seguire, il Poema di Chausson e la sonata di Respighi.

Mercoledì 26 Marzo: Per cantar d’amore

Il concerto è dedicato alle arie d’amore di Francesco Paolo Tosti su testi di D’Annunzio, con la splendida voce del soprano Cristina Nadal accompagnata al pianoforte dal pianista e direttore d’orchestra Vito Clemente.

Mercoledì 9 Aprile: Las Lagrimas de Amor y Popular anime

Il duo formato da padre e figlia, il chitarrista Luciano Pompilio e il soprano Giusy Miriam Pompilio, proporranno un concerto dedicato alle pagine più belle del repertorio per chitarra e voce con un omaggio alla musica sudamericana.

Mercoledì 7 Maggio: I Solisti e L’Orchestra

Appuntamento imperdibile con un’orchestra di giovani campani, l’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo, diretta da un giovanissimo e talentuoso direttore come Cristian Lombardi, con la partecipazione di quattro solisti: il duo di violisti, padre e figlia, Marco e Myriam Traverso; il soprano ceco Leona Peleskova e la giovane virtuosa del violino Silvia Borghese, vincitrice del primo premio exaequo del concorso violinistico internazionale Gubitosi 2024 organizzato a Capri proprio dalla Fondazione Napolitano. In programma musiche di Telemann, Verdi, Piazzolla, Rachmaninoff, Saint-Saens e Kreisler.

Mercoledì 21 Maggio: Dall’Opera al Tango

Il clarinettista Giacomo Piepoli e il pianista Raffaele D’Angelo saranno protagonisti di un concerto brillante con parafrasi d’opera, colonne sonore e tanghi di Piazzolla e Gardel.

Mercoledì 5 Giugno: La Sonata a Kreutzer

Il violinista romano Ivos Margoni, vincitore del primo premio ex aequo del concorso violinistico internazionale Gubitosi 2024 e il pianista Nicola Possenti eseguiranno tre importanti sonate per violino e pianoforte: la celeberrima Sonata a Kreutzer di Beethoven, e quelle di Giuseppe Martucci e Janacek.

Mercoledì 18 Giugno: Di trio in trio

Un programma interessante sarà proposto dal trio Harmonia, formato da Massimo Gatti, violino; Paolo Manfrin, violoncello; Ilaria Costantino, pianoforte che suoneranno il Trio in Re Maggiore di Alexander Borodin, il Trio in F Major, Op. 42 di Niels Wilhelm Gade e i 5 Pièces en trio di Dmitri Shostakovich.

Mercoledì 17 Settembre: Viaggio musicale a ritroso nel tempo

I flauti dolci di Giorgio Matteoli e la fisarmonica di Pietro Pardino eseguiranno in musica un viaggio a ritroso nel tempo che parte da brani di Piazzolla, Satie, Bartok, Granados e Grieg, fino a quelli di Telemann, Bach ed Eyck, per chiudere con Greensleves, di un autore anonimo del XVI secolo.

Mercoledì 15 Ottobre: Studio Tre

Raccontare la TV in bianco e nero e le grandi donne che hanno fatto lo show, la musica e la televisione italiana: ecco il programma di un’ora in cui sarà possibile ritornare al passato per ascoltare brani di Mina, Raffaella Carrà e le gemelle Kessler, con tre giovani artiste come Emilia Zamuner piano e voce, Beatrice Valente contrabbasso e voce e Francesca Prattico batteria. Tre artiste che non hanno vissuto quel periodo, anche se sarebbe stato proprio il loro.

Mercoledì 29 Ottobre: Stili a confronto

Altro grande appuntamento di musica da camera con due affermati interpreti del panorama concertistico internazionale: protagonisti sono il violinista Franco Mezzena e il pianista Stefano Giavazzi, che interpreteranno la sonata “Primavera“ di Beethoven, tre pezzi di Bloch e la Tzigana di Ravel.

Mercoledì 5 Novembre: Emozioni sonore

Protagonista del concerto è il grande pianista napoletano Sandro De Palma, formatosi alla scuola di Vincenzo Vitale e vincitore di prestigiosi concorsi, tra cui il concorso pianistico Casella di Napoli e il primo premio della Fondazione Bruce Hungerdford di New York, che svolge un’intensa attività concertistica nelle più importanti sale del mondo. In programma musiche di Beethoven, Chopin e omaggi a Napoli di Scarlatti e Cimarosa.

Mercoledì 26 Novembre: From Paris to New York

Altri due grandi protagonisti della scena musicale internazionale, il sassofonista Gaetano Di Bacco e il pianista Giuliano Mazzoccante, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le armonie francesi di Debussy e Milhaud e la travolgente Rapsodia in Blu dell’americano Gershwin.

Mercoledì 3 Dicembre: The Nutcracker

Ultimo evento del 2025 è lo speciale concerto di Natale del duo pianistico formato da Maria Sbeglia e Umberto Zamuner, che terminerà con la suite per pianoforte a quattro mani da “Lo Schiaccianoci” di Tchaikowsky.