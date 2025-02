Galleria Toledo, Battisti Vs De Andrè: sfida a colpi di canzoni dei due tra i più amati cantautori della musica

Venerdì 31 gennaio 2025 ore 21 con Gabriella Pascale (De Andrè) e Ninni Pascale

Lucio Battisti e Fabrizio De André, due caposaldi della musica italiana, due modi di intendere il cantautorato che hanno influenzato diverse generazioni con capolavori della canzone, figure che hanno segnato il secondo Novecento. Battisti vs De André è il titolo della piacevole e divertente “sfida” a colpi di canzoni dei due tra i più amati cantautori della musica in scena venerdì 31 gennaio alle ore 21 a Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione in via Concezione a Montecalvario, 34, diretto da Laura Angiulli. La singolar tenzone è affidata alle voci di Gabriella Pascale (De Andrè) e Ninni Pascale (Battisti), quest’ultimo anche alla chitarra, affiancati da Ettore Sciarra alla chitarra, Vittorio Pepe al basso, Geremia Tierno alla batteria e Carmine Marigliano al flauto e sax. Ingresso 15 euro.

Lo spettacolo, non sarà soltanto un concerto, ma anche un racconto, affidato agli attori Sara Esposito ed Enzo Catapano, tra curiosità e note storiche sulle due icone della musica italiana. Il pretesto della “sfida” farà rivivere al pubblico un’epoca d’oro della canzone italiana in cui le melodie e i testi delle canzoni avevano il potere di emozionare e far riflettere.

Le voci di Gabriella e Ninni Pascale restituiranno brani indimenticabili e senza tempo, la magia e l’intensità delle canzoni di Battisti e di De Andrè, regalando agli spettatori una serata coinvolgente, accompagnati da una band composta da ottimi musicisti. Un’occasione unica per rivivere i successi di due grandi artisti, ma anche per scoprire nuovi dettagli e aneddoti che hanno segnato la loro carriera.