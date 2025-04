Comune di Napoli, Tari più bassa dal 2025 per oltre 200.000 famiglie

“Un segnale concreto di equità per la città” La soddisfazione del presidente della Commissione Urbanistica Massimo Pepe

“L’abbassamento della TARI a partire dal 2025 per oltre 200.000 famiglie napoletane è una scelta di giustizia sociale e un segnale concreto di equità. Con questa misura Napoli interviene in maniera strutturale su un’imposta che per anni ha pesato sui cittadini, riconoscendo lo sforzo di chi ha sempre fatto la propria parte con correttezza e senso civico,” dichiara il presidente della Commissione Urbanistica, Massimo Pepe.

“Questa riduzione premia in particolare le famiglie che vivono in appartamenti fino a 75 mq e si inserisce in una visione più ampia di città: una Napoli più pulita e allo stesso tempo più equa. Questo risultato è stato reso possibile grazie a una riscossione più efficace e all’impiego intelligente di 3,3 milioni di euro provenienti dalla tassa di soggiorno, dimostrando che la lotta all’evasione consente di offire poi più servizi e opportunità ai cittadini.”

“Abbassare le tasse a chi ha sempre pagato non è solo un atto di giustizia, è il segnale che Napoli può cambiare davvero, partendo dalle scelte concrete e dall’impegno comune. Per questo, come commissione Urbanistica, continueremo a sostenere ogni misura che vada nella direzione di una città più vivibile e vicina ai bisogni dei suoi cittadini.”.