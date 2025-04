Nasce “Pizza Fest Berlin”. Al Salone Margherita di Napoli la presentazione

Tre giorni dedicati alla pizza e alla cultura napoletana

Napoli, 28 aprile 2025 – Le architetture del Salone Margherita di Napoli hanno accolto, tra musica, interventi e degustazioni, la presentazione del “Pizza Fest Berlin”. Nel tempio della Belle Epoque napoletana, inaugurato nel 1890 e intitolato alla Regina Margherita (la stessa a cui fu dedicata la celebre pizza), è stato annunciato il programma della manifestazione che si terrà tra il 23 ed il 25 maggio negli spazi post industriali del Napoleon Komplex nel cuore della capitale tedesca. Napoli a Berlino, nel segno di Sophia Loren, Pino Daniele, Raffaele Viviani e nel ricordo del Maestro Roberto De Simone, nella tre giorni che celebra il prodotto d’eccellenza della cucina italiana, con degustazioni, cooking show, masterclass e laboratori di cucina (sia per i bambini che per gli adulti) che vedranno protagonisti tanti maestri pizzaioli napoletani. Una “brigata” composta da Daniele Gagliotta, Antonio Cavoto, Jessica de Vivo, Salvatore Piccirillo della storica Masardona di Napoli, Fabio Cianò, Eleonora Orlando, Andrea Pagano e Vincenzo Abbate ai quali si unisce una speciale ambasceria, formata da musicisti, performers e dj che li raggiungerà per comporre i vari segmenti di una festa popolare creata per celebrare Napoli e la sua cultura a Berlino.

La manifestazione, che secondo le stime prevede oltre quindicimila presenze, è ideata da Fabio Esposito e Francesco Scognamiglio, campani d’origine e tedeschi d’adozione, e prodotta da Italian Market UG e Make Pizza Academy Berlin in collaborazione con Studio Tema Napoli. “Il Pizza Fest Berlin – sottolineano gli organizzatori – offrirà a migliaia di tedeschi un percorso di conoscenza che unisce ad un alimento molto apprezzato in Germania la possibilità di avvicinarsi, forse per la prima volta, a figure simbolo della nostra cultura, cui rendiamo omaggio attraverso momenti di spettacolo ideati e messi in scena per questa occasione”.

E’ il caso (sabato 24) dell’omaggio in chiave swing a Pino Daniele, mancato 10 anni fa, ideato dai Caponi Brothers e intitolato “Guten Abend, Pino” o del recital “Also sung Raffaele Viviani” (Così cantava Raffaele Viviani) che l’attrice e cantante Marina Bruno propone (domenica 25) in dedica al drammaturgo di Castellammare di Stabia scomparso 75 anni fa e che si apre con un ricordo del Maestro Roberto De Simone che la scelse come protagonista del capolavoro “La Gatta Cenerentola”. A questi si uniranno i concerti di Tommaso Primo, tra i maggiori esponenti del cantautorato napoletano contemporaneo (venerdì 23) e i dj set dei “berlinapoletani” Don Rispetto, Stefano Ferrari e DJ Mela. All’ingresso, gratuito per il pubblico, il “Pizza Fest” in collaborazione con l’Italian Film Festival Berlin rende omaggio a Sophia Loren festeggiando il recente compleanno dell’amatissima diva con la proiezione di sequenze tratte dal film “L’oro di Napoli” di Vittorio De Sica.