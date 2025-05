Napoli, la corsa scudetto continua: Conte prepara la sfida al Genoa senza Lobotka

Il centrocampista slovacco out per trauma distorsivo alla caviglia. Gilmour pronto a sostituirlo nel match decisivo di domenica al Maradona

Il Napoli si avvicina al traguardo del quarto scudetto della sua storia, ma dovrà affrontare il Genoa domenica 11 maggio al Maradona senza uno dei suoi pilastri: Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante la vittoria per 1-0 contro il Lecce e resta in dubbio per la prossima partita.

Gli esami strumentali hanno escluso lesioni gravi, ma i tempi di recupero stimati variano tra i 7 e i 10 giorni, rendendo improbabile la sua presenza contro i rossoblù. Antonio Conte sta valutando l’inserimento di Billy Gilmour al centro del campo, affiancato da Anguissa e McTominay.

Con tre partite rimanenti e un vantaggio di sei punti sull’Inter, il Napoli ha l’opportunità di chiudere la stagione in anticipo. Tuttavia, l’assenza di Lobotka rappresenta una sfida significativa per la squadra di Conte, che dovrà dimostrare la sua profondità e resilienza per mantenere il comando della classifica.