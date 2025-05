“Quattro scuole per un robot”, un’appassionante sfida di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Aularium Via Michelangelo – Aversa, 9 maggio ore 9,00

Avvicinare i giovani al mondo dell’Ingegneria per far conoscere le infinite possibilità di questo affascinante mondo e farlo attraverso il gioco e l’interazione: questa la sfida che il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha organizzato per gli studenti delle scuole di Aversa.

Una chiamata alle “arti”, un modo nuovo di raccontare la Facoltà ai giovani, così il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nell’ambito del Piano di Orientamento e Tutorato 2024-2025, organizza per il giorno 09 maggio l’evento conclusivo del contest: “4 Scuole x 1 Robot”, presso l’Aulario di via Michelangelo. La gara quindi si svolgerà proprio nel cortile del dipartimento, nell’edificio sotto il famoso arco dell’Annunziata. L’appuntamento è alle ore 9,00.

Il contest vede come partecipanti quattro scuole superiori di Aversa ovvero l’ I.S.I.S. “A.Volta”, il Liceo Scientifico “G.Siani”, il Liceo Scientifico “E.Fermi” ed il Liceo “N. Jommelli” che si confronteranno in una sfida di costruzione, programmazione e test di guida autonoma di un’auto robotica in scala 1:20. Nel corso della mattinata i team delle quattro scuole faranno percorrere alle auto robot un percorso con vari ostacoli. Gli studenti stessi giudicheranno le prestazioni dei team, concludendo con un momento di premiazione e convivialità.

Lo scopo del progetto è di aiutare gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori a fare una scelta consapevole del percorso universitario. A tutti gli studenti saranno riconosciuti all’atto dell’iscrizione presso l’università della Campania 3 CFU di attività laboratoriali.