Napoli accoglie con entusiasmo l’elezione di Papa Leone XIV

La città partenopea celebra il nuovo pontefice con gioia e tradizione, tra omaggi artistici e spirituali

Napoli, 9 maggio 2025 – L’elezione di Papa Leone XIV ha suscitato profonda emozione e partecipazione nella comunità napoletana, che ha accolto la notizia con entusiasmo e devozione. Il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, ha espresso la vicinanza della città al nuovo pontefice, sottolineando l’importanza di unire le comunità nella preghiera e nel sostegno spirituale. Battaglia, noto per il suo impegno a favore degli emarginati e dei più deboli, ha guidato una Messa di ringraziamento nella Cattedrale di Napoli, alla presenza di numerosi fedeli e autorità civili.

Nel cuore del centro storico di Napoli, la celebre via San Gregorio Armeno, nota per le sue botteghe artigiane specializzate in presepi, ha accolto una nuova statuina raffigurante Papa Leone XIV. Realizzata con maestria dagli artigiani locali, la statuina ritrae il pontefice con i paramenti papali e un’espressione benevola, simbolo di guida spirituale e rinnovamento.

Questa tradizione di rappresentare figure contemporanee nel presepe napoletano testimonia la vivacità culturale e la capacità di Napoli di coniugare fede e attualità. La città di Napoli, con la sua profonda spiritualità e tradizione, continua a dimostrare la sua fede e il suo sostegno al nuovo Papa, celebrando la tradizione e rinnovando il suo impegno spirituale.