Weekend di maggio in Campania: Cultura, Tradizione e Sapori

Dalla magia del Maggio dei Monumenti alla Notte Europea dei Musei, passando per le delizie del Porcus Festival: un fine settimana ricco di eventi imperdibili

La Campania si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della cultura, della tradizione e della gastronomia. Dal 16 al 18 maggio 2025, la regione offre un ricco calendario di eventi che spaziano dalle visite guidate nei luoghi storici alle sagre dedicate ai sapori locali.

Maggio dei Monumenti 2025: Napoli si racconta

Prosegue la 31ª edizione del Maggio dei Monumenti, la rassegna culturale che anima Napoli con oltre 320 eventi tra concerti, spettacoli teatrali, visite guidate e mostre. Organizzata dal Comune di Napoli, l’iniziativa coinvolge l’intera città, offrendo ai cittadini e ai turisti l’opportunità di scoprire e riscoprire il patrimonio artistico e culturale partenopeo.

Notte Europea dei Musei: arte sotto le stelle

Sabato 17 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l’evento che permette di visitare musei e luoghi della cultura in orario serale al costo simbolico di 1 euro. In Campania, numerosi musei statali aderiscono all’iniziativa, offrendo aperture straordinarie e attività speciali per coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica.

Porcus Festival: sapori e tradizione a Puglianello

Gli amanti della buona cucina non possono perdere il Porcus Festival, la sagra dedicata alla tradizione contadina e ai piatti a base di maiale. Dal 16 al 18 maggio, il borgo di Puglianello (BN) ospita stand gastronomici, musica popolare e spettacoli, offrendo un’esperienza autentica e conviviale per tutta la famiglia. Con un’offerta così variegata, il weekend in Campania si preannuncia ricco di emozioni e scoperte. Che siate appassionati d’arte, amanti della storia o buongustai in cerca di sapori autentici, la regione vi accoglie con eventi pensati per tutti i gusti.