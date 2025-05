Napoli a un passo dalla gloria: ultima sfida per lo Scudetto contro l’Inter

Gli azzurri di Conte guidano la classifica con un punto di vantaggio: venerdì la resa dei conti contro Cagliari e Como, con un possibile playoff all’orizzonte

Il campionato di Serie A 2024/25 si avvia a una conclusione mozzafiato, con il Napoli che guida la classifica a 79 punti, seguito dall’Inter a 78. Entrambe le squadre hanno pareggiato nell’ultimo turno: gli azzurri hanno chiuso 0-0 contro il Parma, mentre i nerazzurri sono stati fermati sul 2-2 dalla Lazio, con un rigore di Pedro al 90′ che ha impedito loro di superare il Napoli in classifica. Per garantire la contemporaneità e l’equità, la Lega Serie A ha deciso di anticipare le partite decisive a venerdì 23 maggio alle 20:45: il Napoli ospiterà il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona, mentre l’Inter affronterà il Como in trasferta allo Stadio Giuseppe Sinigaglia .

In caso di arrivo a pari punti, è previsto uno spareggio Scudetto, che si disputerebbe lunedì 26 maggio. Questo scenario si verificherebbe se il Napoli perdesse e l’Inter pareggiasse, dato che le due squadre hanno ottenuto risultati identici negli scontri diretti. Entrambe le squadre dovranno affrontare l’ultima giornata senza i rispettivi allenatori in panchina: Antonio Conte e Simone Inzaghi sono stati espulsi nell’ultimo turno e sconteranno una giornata di squalifica .

Il Napoli, trascinato da giocatori come Scott McTominay e Billy Gilmour, ha l’opportunità di conquistare il quarto Scudetto della sua storia, dopo l’ultimo conquistato nel 2023. L’Inter, invece, punta a difendere il titolo conquistato nella stagione precedente. La tensione è alle stelle: venerdì sera, il destino del campionato sarà deciso.