Striano celebra il 2 giugno con la prima edizione dello “Striano Republic Fest”

Il Comune di Striano rende omaggio ai due agenti intervenuti nel corso della rapina del 30 aprile

Striano, 31 maggio 2025 – In occasione della Festa della Repubblica, la Protezione civile “Folgore”, con il patrocinio del Comune di Striano, dà vita alla prima edizione dello “Striano Republic Fest”, una giornata interamente dedicata ai valori di cittadinanza, sicurezza e partecipazione civica.

Tra le attività in programma, che spaziano dall’animazione per bambini al corso “Salviamo la testa” sulla sicurezza stradale, fino al concerto finale della VASCover Band, spicca un momento di straordinaria importanza istituzionale e simbolica, promosso dall’amministrazione comunale di Striano: la cerimonia di conferimento degli attestati di merito civico ai due agenti della Polizia di Stato, Fabiano Carbone e Daniele Orzano, concittadini di Striano.

I due assistenti si sono distinti per un gesto di grande coraggio e senso del dovere, intervenendo in modo tempestivo e risolutivo, pur essendo liberi dal servizio, durante la rapina del 30 aprile 2025 in un esercizio commerciale cittadino. Il loro intervento ha portato all’arresto del responsabile, evitando possibili gravi conseguenze.

L’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine, conferendo loro uno speciale attestato ai sensi del Regolamento comunale delle onorificenze civiche, come segno tangibile di riconoscimento per l’abnegazione dimostrata e per il valore civico del loro operato.

La cerimonia si terrà il 2 giugno alle ore 19 in Piazza IV Novembre, preceduta da un momento istituzionale presso la Sala Consiliare del Municipio, alla presenza del Sindaco Giulio Gerli, del Presidente del Consiglio Comunale Santolo Sorvillo e delle Autorità civili e militari. L’evento si inserisce in un più ampio progetto di coesione e legalità, che punta a rafforzare il legame tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine. “Il gesto dei nostri due agenti è un esempio luminoso di servizio alla comunità, che va oltre il dovere professionale – ha dichiarato il sindaco Gerli – e rappresenta lo spirito autentico della Festa della Repubblica: una festa di valori, responsabilità e coraggio civile”.