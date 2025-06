Scossa ai Campi Flegrei provoca cedimento strutturale a Pompei

Un terremoto di magnitudo 3.2 causa il crollo parziale di un muro e di una volta nell’insula Meridionalis del sito archeologico; nessun danno a persone o reperti



Nella mattinata di giovedì 5 giugno 2025, alle ore 6:48, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha interessato l’area dei Campi Flegrei. Nonostante l’epicentro si trovasse a oltre 30 chilometri di distanza, il sisma ha avuto ripercussioni sul Parco Archeologico di Pompei, dove è stato registrato il cedimento parziale di un muro e di una porzione di volta nell’insula Meridionalis. La struttura interessata era già stata danneggiata durante il terremoto del 1980 ed era attualmente sottoposta a lavori di restauro e puntellamento.

Fortunatamente, non si sono verificati danni a persone, né la struttura crollata conteneva affreschi o reperti mobili. Il direttore del sito, Gabriel Zuchtriegel, ha confermato che sono in corso ispezioni per valutare eventuali ulteriori danni in altre aree del sito archeologico

Questo evento sottolinea la vulnerabilità del patrimonio culturale italiano in zone sismicamente attive e l’importanza di monitoraggi costanti e interventi di prevenzione per preservare siti di inestimabile valore storico.