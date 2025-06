Colpo Napoli: Kevin De Bruyne a Roma per le visite mediche

L’ex stella del Manchester City è atterrata a Fiumicino: si avvicina il clamoroso trasferimento al Napoli. Visite mediche nella Capitale prima della firma

Roma, 12 giugno 2025 – In un mercato estivo che promette scintille, il Napoli piazza un colpo da copertina: Kevin De Bruyne, leggenda del Manchester City e uno dei centrocampisti più talentuosi dell’ultimo decennio, è sbarcato questa mattina a Fiumicino. Il fuoriclasse belga sosterrà le visite mediche a Roma prima di formalizzare il suo trasferimento al club partenopeo. L’arrivo di De Bruyne rappresenta un’operazione storica per il Napoli, che vuole rilanciarsi ad alti livelli dopo una stagione di transizione. Il 33enne, reduce da un’annata segnata da qualche infortunio ma ancora in grado di fare la differenza con classe e visione di gioco, ha scelto l’Italia per una nuova sfida, rinunciando a proposte milionarie provenienti da Arabia Saudita e MLS.

La trattativa, condotta con discrezione dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, ha preso slancio nelle ultime settimane grazie alla volontà del giocatore, desideroso di confrontarsi con un campionato diverso e con un pubblico caloroso come quello napoletano. De Bruyne, accolto all’aeroporto da una piccola delegazione del Napoli e da alcuni tifosi, ha salutato con un sorriso e un laconico “Sono felice di essere qui”. Subito dopo si è diretto in una clinica specializzata nella Capitale per sottoporsi ai controlli di rito.

Se tutto andrà come previsto, la firma arriverà già nelle prossime ore: si parla di un contratto biennale con opzione per il terzo anno, a circa 5 milioni di euro netti a stagione. Il Napoli, nel frattempo, ha già pianificato una presentazione in grande stile allo Stadio Diego Armando Maradona. Con l’innesto di De Bruyne, il Napoli non solo arricchisce la rosa con esperienza e qualità, ma lancia un messaggio forte alle rivali: gli azzurri vogliono tornare protagonisti, in Italia e in Europa.