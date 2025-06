Intelligenza Artificiale e Confini della Mente, evento formativo dellìOrdine degli avvocati di Napoli

Appuntmento il 16 giugno 2025 a Napoli per un evento che unisce diritto, neuroscienze e innovazione

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, attraverso la sua attivissima Commissione-Osservatorio Blockchain, Intelligenza Artificiale e Nuove Tecnologie, promuove un nuovo appuntamento formativo di rilievo nazionale, il 16 giugno 2025 presso il Tribunale di Napoli (Sala A. Metafora) dalle ore 11 e fruibile anche in modalità FAD. Il convegno dal titolo “Intelligenza Artificiale, Nuove Tecnologie ed i Confini della Mente”, è accreditato con 3 crediti formativi per gli avvocati e si inserisce nel percorso tracciato dal COA Napoli per approfondire le implicazioni giuridiche, etiche e psicosociali delle tecnologie emergenti, in particolare l’IA applicata al diritto, alla governance e alla persona. Un’occasione unica per esplorare – con approccio interdisciplinare – i nuovi scenari normativi e cognitivi determinati dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali, sociali e clinici.

All’evento è prevista la partecipazione di autorevoli personalità: si partirà con i saluti istituzionali dell’ Avv. Carmine Foreste, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e l’introduzione dell’Avv. Gabriele Di Rienzo, coordinatore della Commissione-Osservatorio organizzatrice. A seguire interverranno: L’Avv. Aldo Palumbo – Componente Commissione-Osservatorio, “Algocrazia: il diritto sotto sorveglianza dell’intelligenza artificiale” che svolgera’ un’analisi critica del potere decisionale algoritmico e delle sue implicazioni costituzionali; il Dott. Salvatore Aruta – Patologo e Biochimico Clinico, Neuropsichiatra Infantile, AOU Federico II

“AI, l’ennesimo sguardo nell’oblio”, che svolgerà una riflessione sui rischi dell’IA nel contesto neuropsichiatrico e della salute mentale ed infine il Dott. Vincenzo Luise – Ricercatore, Università Federico II “Oltre gli immaginari socio-tecnici dell’AI: pratiche di collaborazione e appropriazione dal basso”, che con il suo intervento svolgerà uno sguardo sociologico sull’adozione dell’IA nei contesti reali, oltre le narrazioni dominanti. Moderera’ l’ Avv. Davide Gagliotti, Componente Commissione-Osservatorio.

“In un contesto in cui l’evoluzione tecnologica procede più rapidamente della produzione normativa, è essenziale che il giurista sviluppi strumenti critici e competenze aggiornate per affrontare le sfide dell’era digitale. Questo convegno del rappresenta un’occasione concreta per acquisire consapevolezza trasversale, coniugando aggiornamento professionale e riflessione interdisciplinare. Infatti fondamentale è comprendere come l’intelligenza artificiale incide sulle categorie giuridiche fondamentali, esplorare le implicazioni etiche e psicologiche delle tecnologie intelligenti nei contesti clinici e sociali ed infine confrontarsi con modelli di innovazione più equi e responsabili, capaci di includere cittadini, operatori del diritto e soggetti vulnerabili.” Concludono gli organizzatori dell’evento.