Allerta meteo in Campania: in arrivo piogge e temporali

La Protezione Civile regionale emette un avviso di allerta Gialla valido dalle 22 del 17 giugno alle 22 del 18 giugno su tutto il territorio campano

Napoli, 17 giugno 2025 – La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali. L’allerta sarà in vigore dalle ore 22:00 di oggi, martedì 17 giugno, fino alle 22:00 di domani, mercoledì 18 giugno, e riguarda l’intero territorio regionale. Secondo quanto comunicato, sono attese precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità. Non si escludono raffiche di vento, fulmini e possibili grandinate. La Protezione Civile raccomanda massima prudenza e invita la popolazione a prestare attenzione a possibili fenomeni di dissesto idrogeologico, come allagamenti, caduta di rami o alberi, smottamenti e difficoltà nella circolazione stradale.

Le autorità locali sono state già allertate per attivare tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste in questi casi. La popolazione è invitata a evitare spostamenti non necessari durante le ore più critiche e a tenersi aggiornata attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile e della Regione Campania. L’invito, dunque, è alla cautela, soprattutto nei pressi di sottopassi, corsi d’acqua, zone collinari e costiere, dove i fenomeni temporaleschi possono manifestarsi con maggiore intensità.