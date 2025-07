Nasce il Carditello film festival: oltre i fuochi, cinema, ambiente e rinascita culturale nel cuore della Campania felix

Cinema, cultura e ambiente si incontrano nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), nel segno della valorizzazione territoriale

La Reggia borbonica, dal 28 al 29 luglio 2025, ospita la prima edizione del Carditello Film Festival – Oltre i Fuochi, organizzato dall’Associazione Culturale Ferrara Film Festival, in collaborazione con aziende nazionali e locali impegnate in attività ambientali, turistiche, culturali ed enogastronomiche. Un evento, ad ingresso gratuito, nato per raccontare – attraverso l’arte e l’intrattenimento – un nuovo Rinascimento ambientale, culturale e identitario.

Il festival prevede proiezioni di film in anteprima nazionale e internazionale, incontri con il pubblico, sfilate di moda ecosostenibile, performance musicali e attività divulgative legate alla transizione ecologica e all’innovazione sostenibile, con la partnership istituzionale della Fondazione Real Sito di Carditello e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania e della Campania Film Commission.

“Una proposta sperimentale – spiega Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello – che ho accolto con favore insieme ai colleghi del CdA. Una occasione importante per promuovere Carditello e l’intero territorio, ospitando artisti importanti che speriamo possano diventare, nel tempo, ambasciatori del Real Sito. Il festival promuove una tematica che ci sta particolarmente a cuore e che rappresenta anche la mission della Fondazione. Stiamo lavorando alacremente per riaffermare l’identità della Campania Felix, tutelare il notevole patrimonio ambientale e rilanciare Carditello come baluardo della legalità e location turistica ideale”.

Il Real Sito di Carditello – simbolo di riscatto per un territorio segnato da decenni di abbandono e degrado ambientale – esprime pienamente gli obiettivi del festival. La cosiddetta “Terra dei fuochi”, martoriata dai roghi tossici e dal traffico illecito di rifiuti, oggi rinasce grazie a un intervento deciso da parte delle istituzioni, tra cui il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura, e all’impegno della società civile.

“Quando mi è arrivata la proposta di assumere la Direzione Artistica di questo meraviglioso progetto non ho avuto dubbi del suo enorme potenziale – dichiara Maximilian Law, direttore artistico del Festival – soprattutto per la sua nobile causa e per il grande dinamismo e ambizione di questo bellissimo territorio. Per me non solo è un onore essere affiancato da partner di assoluto prestigio, ma sarà un onore contribuire a far diventare il Carditello Film Festival un evento di caratura internazionale, connettendo il Grande Cinema con il nostro Pianeta”.

Un intero ecosistema culturale e produttivo – dalle imprese agricole alle start-up green, dalle associazioni ai giovani artisti – partecipa a un festival pensato per la gente e con la gente, dove il cinema è solo uno degli strumenti per costruire una nuova identità. Un evento pensato per valorizzare la bellezza, la creatività, la memoria storica e la sostenibilità ambientale. “Siamo felici di partecipare a un evento che promuove la cultura audiovisiva e la tutela dell’ambiente in un sito prezioso recuperato alla collettività – aggiunge Titta Fiore, presidente della Film Commission Regione Campania – da anni la Film Commission, assieme alla Regione Campania, è impegnata ad attrarre numerose produzioni cinematografiche sul territorio e a promuovere la crescita di un pubblico attento ai nuovi linguaggi e, come in questo caso, ai valori dell’ecologia e della sostenibilità”.

Tra gli ospiti d’onore: Giancarlo Giannini, Martina Stella, Gabriele Cirilli, Roberto Ciufoli, Marco Spagnoli, Claudia Conte, Federica Luna Vincenti, Susy Del Giudice e Titta Fiore. Conduce Laura Lena Forgia.