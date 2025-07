Geolier incendia l’Ippodromo di Agnano: doppio show sold‑out tra musica e organizzazione da record

Il rapper di Secondigliano torna nel cuore pulsante di Napoli il 25 e 26 luglio con un piano traffico integrato, ridefinendo il concetto di concerto “immersivo” per migliaia di fan

Un ritorno trionfale: l’ascesa di Geolier – Emanuele “Geolier” Palumbo ha ormai superato lo status di fenomeno emergente, diventando un vero e proprio punto di riferimento per l’hip‑hop italiano. Il terzo album Dio lo sa, uscito il 7 giugno 2024, ha centrato la vetta della classifica FIMI e dominato Spotify Italia . La riedizione Dio lo sa – Atto II, pubblicata il 22 novembre 2024, ha ottenuto la certificazione triplo platino, con collaborazioni di nome come Rose Villain, Sfera Ebbasta, Lazza e Ultimo .

Il successo non si limita solo ai numeri: il singolo “I p’ me, tu p’ te” è stato uno dei brani più ascoltati del 2024, posizionandosi al vertice delle classifiche italiane . Il tour di Geolier conferma l’apporto del pubblico: tre serate sold‑out allo Stadio Maradona e tappe sempre esaurite nei palazzetti di Milano, Roma e altre città, per oltre 350.000 biglietti venduti tra 2024 e 2025.

Agnano: due serate indimenticabili – Per la prima volta, Geolier si esibirà all’Ippodromo di Agnano, con due concerti distinti il 25 e il 26 luglio 2025. A serata sono attesi circa 60.000 fan e i biglietti sono andati sold‑out già molti mesi prima dell’evento .

Viabilità e sicurezza: il piano anti‑caos – Il Comune di Napoli, insieme a ANM, RFI, la X Municipalità e la Questura, ha messo a punto un piano dettagliato per garantire senso e ordine:

È prevista la pedonalizzazione completa delle aree di via Agnano Astroni, via Beccadelli e zone limitrofe, dalle ore 09:00 fino a notte fonda. L’uscita Agnano della Tangenziale sarà chiusa dalle 14:00: consigliata come alternativa l’uscita di Fuorigrotta. Divieti di sosta programmati su vie come via Scarfoglio, via della Liberazione, largo Azzurri d’Italia e via Provinciale San Gennaro, per consentire le operazioni di sicurezza e soccorso .

Mezzi pubblici potenziati – Per agevolare gli spostamenti: Le metro di Linea 1, Linea 2 e le funicolari saranno operative fino alle 2:00 dopo lo spettacolo. Saranno disponibili navette aggiuntive da Fuorigrotta verso viale Giochi del Mediterraneo, con corse post‑evento pianificate.

Parcheggi e vie alternative – Per chi arriva con mezzi propri o pullman: Si consiglia di utilizzare l’uscita Fuorigrotta della Tangenziale. Sono stati predisposti parcheggi di interscambio vicino alle stazioni della metro, collegati con navette dedicate. Spazi per bus turistici sono stati assegnati in largo Azzurri d’Italia, con ritorni gestiti tramite prenotazione su piattaforma ANM .

Perché il concerto va oltre la musica – Geolier non è solo un artista di successo in classifica e streaming: è diventato un narratore delle proprie radici napoletane. I suoi concerti da Stadio Maradona, definiti “filmici” e comunitari, hanno coinvolto generazioni intere in performance condivise . Il suo rapporto visceralmente emotivo con il pubblico trasforma ogni evento in un’esperienza di appartenenza e orgoglio culturale. Due serate che confermano come Geolier abbia ridefinito il panorama musicale italiano: più di un concerto, un percorso identitario tra brani da discoteca e parole di autenticità. L’Ippodromo di Agnano si trasforma nella cornice perfetta per celebrare il legame profondo tra l’artista e la sua città. Un evento da vivere in tutta la sua intensità, tra show indimenticabili e una logistica impeccabile.