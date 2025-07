Picasso, a Napoli una retrospettiva sull’eclettico percorso creativo del grande artista

Picasso. Il linguaggio delle idee mostra presso la basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – sede del LAPIS Museum

Napoli, 27 luglio 2025 — Per tutta l’estate, fino al 28 settembre, la basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – sede del LAPIS Museum nel cuore del centro storico – ospita la grande mostra Picasso. Il linguaggio delle idee, prodotta da Navigare srl in collaborazione con Lapis Museum, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, del Consolato di Spagna e dell’Instituto Cervantes Napoli. Curata da Joan Abelló e Stefano Oliviero, l’esposizione esplora oltre cinquant’anni della carriera di Pablo Picasso, celebrandone la creatività e la versatilità.

Il percorso è suddiviso in otto sezioni tematiche, ognuna dedicata a un aspetto specifico del genio andaluso: dai disegni ispirati ai saltimbanchi e alla commedia dell’arte, ai bozzetti per il balletto Le Tricorne; dalle incisioni su carta a tecniche come acquaforte, acquatinta e collotipia (con opere come Les Saltimbanques au chien del 1905 e Arlequin et sa compagne del 1901); dalle ceramiche realizzate a Vallauris negli anni ’50 fino a manifesti originali e riproduzioni certificate.

Tra i pezzi più significativi figurano dieci ceramiche realizzate negli anni ’50, quindici fotografie che ritraggono Picasso nella sua intimità, spesso insieme alla capra Esmeralda, immortalato da Edward Quinn e André Villers, e un dipinto ad olio meno noto: Paesaggio lussureggiante (1930), attribuito ad Àngel Fernández de Soto, amico e ritratto nel celebre Bevitore d’assenzio del 1903 Polo Culturale Pietrasanta.

Informazioni per la visita

Date: dal 10 maggio al 28 settembre 2025.

Orari: dal lunedì al venerdì 9:30–19:30; sabato, domenica e festivi 9:30–20:30 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)

Indirizzo: Piazzetta Pietrasanta 17/18, Napoli (all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, LAPIS Museum)

Prezzi: biglietto intero feriale €13; intero weekend/festivi €15; ridotti (€10) per over 65, under 14, gruppi, studenti, disabili; open salta-fila €17; gratuito fino a 5 anni.

Questa retrospettiva offre un ritratto inedito di un Picasso meno canonico: un artista in costante esplorazione, capace di dialogare con molti linguaggi espressivi, reinterpretando la vita e la tradizione attraverso la propria visione creativa. Se desideri approfondire una delle sezioni o conoscere le iniziative collaterali, sono a disposizione.