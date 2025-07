Febbre del Nilo, seconda vittima in Campania: allerta ma niente panico

Un uomo di 74 anni è deceduto a Napoli dopo il primo caso letale a Caserta. Otto i contagi confermati, quattro gravi. Le autorità rassicurano: “Situazione sotto controllo, attivi da mesi i piani di prevenzione”

Napoli, 29 luglio 2025 – La Campania registra la seconda vittima della febbre del Nilo. Si tratta di un uomo di 74 anni, già affetto da patologie pregresse, morto venerdì scorso in un ospedale di Napoli. Il giorno precedente, un altro paziente, 80enne di Caserta, era deceduto a causa dello stesso virus. Il bilancio aggiornato vede otto casi confermati nella regione, quattro dei quali con sintomi gravi. Alcuni dei contagi risultano collegati a un focolaio sviluppatosi in zona balneare, tra cui Baia Domizia.

Nonostante l’evidente apprensione nell’opinione pubblica, le autorità sanitarie regionali e nazionali invitano alla calma. “La situazione è monitorata costantemente – fanno sapere dalla Regione – e non si registrano segnali di diffusione fuori controllo”. Da mesi, infatti, sono attivi interventi di disinfestazione nei territori considerati a rischio, soprattutto nelle zone costiere e umide dove le zanzare del tipo Culex, principali vettori del virus, trovano ambiente favorevole. Il virus West Nile, trasmesso tramite puntura di zanzare infette, può causare sintomi lievi o assenti nella maggior parte dei casi, ma può risultare molto pericoloso per soggetti fragili, come anziani o persone con malattie pregresse.

Le autorità ribadiscono l’importanza delle misure di prevenzione personali: evitare l’esposizione nelle ore serali, utilizzare repellenti e indossare abiti coprenti. Allo stesso tempo, i Comuni continuano a lavorare sul fronte della prevenzione ambientale. Il monitoraggio resta alto e aggiornato quotidianamente. La Campania, come altre regioni italiane, sta affrontando l’emergenza con azioni coordinate, evitando però allarmismi inutili.