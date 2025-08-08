A Vietri sul Mare il primo Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile

In programma dal 26 al 28 febbraio 2026 una piattaforma di confronto e collaborazione internazionale

Salerno, 5 agosto 2025 – Nasce il Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile 2026 (FMTS 2026), appuntamento internazionale dedicato alla filiera dei trasporti e delle infrastrutture turistiche, in programma dal 26 al 28 febbraio 2026 a Vietri sul Mare. Promosso da The International Propeller Club port of Salerno e organizzato da GAM editori il Forum sarà incentrato sulla mobilità marittima e le connessioni con il territorio: dalle crociere alle autostrade del mare, dalla nautica al trasporto passeggeri costiero, fino all’integrazione con porti, marine nautiche, infrastrutture logistiche e servizi di accoglienza che rappresentano un anello fondamentale della filiera dell’industria turistica.

FMTS 2026 nasce come occasione di dialogo tra compagnie di navigazione, operatori portuali, gestori di infrastrutture, autorità pubbliche, aziende di servizi e innovatori tecnologici, con l’obiettivo di analizzare tendenze, anticipare sfide, costruire modelli di sviluppo più efficienti e sostenibili: una piattaforma di confronto e collaborazione internazionale tra tutti gli attori che gestiscono e sviluppano i flussi turistici via mare. Il programma dell’evento prevede conferenze plenarie, tavole rotonde tematiche, workshop di approfondimento e momenti di networking dedicati a favorire sinergie tra gli attori della filiera. Spazio anche a progetti pilota, presentazione di best practices e nuove soluzioni per migliorare la qualità e la fluidità dei collegamenti turistici nel Mediterraneo, garantendo competitività ai territori attraverso una maggiore attenzione alle esigenze dei viaggiatori di domani.

“Con FMTS 2026 il Mediterraneo si candida a diventare il laboratorio di riferimento per un turismo integrato, innovativo e attento alla sostenibilità, in grado di valorizzare un patrimonio unico di destinazioni, culture e rotte che uniscono tre continenti,” spiega il presidente del Propeller Club di Salerno, Maurizio De Cesare. “Il Forum sarà l’evento più importante del nostro club ed ha l’aspirazione di porsi fin da subito tra gli appuntamenti di riferimento in Italia in tema di sostenibilità. L’obiettivo è favorire un ragionamento articolato che parta dal confronto con realtà internazionali per poi calarsi nella realtà italiana e del territorio specifico che ospita il Forum. Sotto questo aspetto la scelta di Vietri Sul Mare è stata mirata in quanto rappresentativa di una realtà turistica, Salerno con la sua provincia e la costiera amalfitana, ricchissimo di attrazioni ed interessata a tutte le problematiche che l’impatto di flussi di presenze importanti generano sulle comunità locali.”

Già online il portale ufficiale della manifestazione (www.fmts2026.it) dove sono disponibili le prime informazioni sull’evento, le modalità di iscrizione ai convegni, le opportunità di partecipazione e di partnership dedicate a chi intende contribuire alla costruzione di una visione condivisa per il futuro del turismo e della mobilità nel cuore del Mediterraneo.