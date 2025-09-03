De Luca contro la candidatura di Fico: “Un politico che non ha mai amministrato nulla”

Il presidente della Regione Campania critica l’ipotesi di affidare la guida regionale all’ex presidente della Camera. “Scelta discutibile, servono esperienza e responsabilità”

Napoli, 2 settembre 2025 – Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un duro affondo contro la possibile candidatura di Roberto Fico alla guida della regione. Intervenendo in merito alle ultime voci sul futuro assetto politico, De Luca ha dichiarato: “Sarebbe lecito chiedersi se sia la scelta migliore impegnare un politico che non ha mai amministrato nulla”.

L’ex presidente della Camera, figura di spicco del Movimento 5 Stelle, è da settimane al centro delle trattative per la costruzione di un fronte progressista in Campania. Ma secondo De Luca, l’esperienza istituzionale di Fico non basta per affrontare le complessità amministrative di un territorio difficile come quello campano.

Il governatore ha inoltre smentito ogni ipotesi di accordo con la segretaria del PD, Elly Schlein, sulle candidature regionali: “Non ci sono stati patti né scambi di incarichi. Serve chiarezza sul programma e un confronto serio con i cittadini”.

Le parole di De Luca hanno immediatamente acceso il dibattito politico, alimentando le tensioni interne al centrosinistra e rendendo più incerta la corsa verso le elezioni regionali.