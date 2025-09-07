Sal Da Vinci accende Piazza del Plebiscito: show “enorme” con Paolo Bonolis

Domani a Napoli il grande concerto dell’artista partenopeo: tra ospiti d’eccezione, debutto in francese di “Rossetto e Caffè” e il sogno di Sanremo



Napoli si prepara a vivere una notte speciale. Domani, sabato 6 settembre, Piazza del Plebiscito sarà teatro di un evento che promette di richiamare migliaia di spettatori: il concerto di Sal Da Vinci, artista amatissimo dal pubblico partenopeo e non solo, pronto a regalare uno spettacolo “enorme”, come lui stesso lo ha definito. Sul palco, accanto a lui, ci sarà anche Paolo Bonolis, presenza che aggiunge curiosità e sorpresa a una serata già attesissima. Il noto conduttore televisivo accompagnerà l’esibizione con momenti di leggerezza e interazione, creando un connubio inedito tra musica e intrattenimento.

Ma la serata avrà anche un altro momento clou: Sal Da Vinci presenterà per la prima volta “Rossetto e Caffè” in francese, una versione internazionale di uno dei suoi brani più conosciuti e amati. Una scelta che testimonia la volontà dell’artista di aprirsi a nuovi pubblici e di portare la sua musica oltre i confini nazionali. Non manca, inoltre, uno sguardo al futuro: Da Vinci ha confessato di sognare il palco di Sanremo, un obiettivo che rappresenterebbe il coronamento di una carriera già ricca di successi, ma ancora in piena evoluzione.

La cornice di Piazza del Plebiscito, cuore pulsante di Napoli, renderà lo spettacolo ancora più suggestivo: un luogo simbolo della città che, ancora una volta, si trasformerà in palcoscenico a cielo aperto per celebrare musica, identità e appartenenza. Tutto lascia presagire che sarà una serata di grande emozione, tra canzoni che hanno fatto la storia del repertorio di Sal Da Vinci, sorprese scenografiche e il calore di un pubblico che da sempre lo sostiene.