Riemerge dal mare un tesoro romano: scoperta una sala termale forse legata a Cicerone

A Portus Julius, nei Campi Flegrei, gli archeologi trovano un complesso termale sommerso con mosaici e sistemi di riscaldamento: prime analisi collegano il sito alla villa dell’oratore romano

Bacoli, 8 settembre 2025 – Nei fondali di Portus Julius, l’antico porto romano sommerso nei Campi Flegrei, gli archeologi hanno portato alla luce i resti di una sala termale di straordinaria importanza storica. A circa tre metri di profondità, tra le acque del golfo vicino a Napoli, sono emerse strutture perfettamente conservate: pavimentazioni decorate a mosaico e tracce di un sofisticato sistema di riscaldamento, testimonianza dell’ingegno romano nella gestione delle terme.

Gli studiosi del Parco Archeologico dei Campi Flegrei ritengono che il complesso possa essere ricondotto alla villa di Marco Tullio Cicerone, celebre oratore, filosofo e uomo politico romano. Una prima analisi delle fonti storiche e delle evidenze archeologiche rafforza questa ipotesi, che, se confermata, aggiungerebbe un nuovo tassello al mosaico della storia antica sommersa del litorale flegreo. La scoperta non solo arricchisce il patrimonio culturale dell’area, ma apre prospettive per lo sviluppo del turismo archeologico subacqueo, settore in crescita che potrebbe valorizzare ulteriormente le straordinarie testimonianze romane sommerse nei fondali campani.

Portus Julius si trova nel territorio di Bacoli, a nord-ovest di Napoli. Fu costruito nel 37 a.C. per volere di Marco Vipsanio Agrippa come porto militare della flotta romana, collegato tramite canali al lago Lucrino e al lago d’Averno. In seguito, a causa del progressivo bradisismo (il lento abbassarsi del suolo tipico dell’area flegrea), venne abbandonato e oggi si trova in gran parte sommerso sotto il livello del mare. Oggi l’area fa parte del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e rientra nei percorsi di archeologia subacquea visitabili con immersioni guidate o tramite imbarcazioni con fondi trasparenti.