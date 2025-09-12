Allerta meteo arancione in Campania: scuole chiuse in gran parte dell’area vesuviana e costiera

A partire dalle 14 di oggi, la Protezione Civile ha emanato l’allerta arancione, spingendo diversi sindaci della provincia di Napoli a sospendere le attività didattiche per la giornata di domani 11 settembre

Napoli 9 settembre 2025 – La Protezione Civile della Regione Campania ha innalzato il livello di allerta meteo a “arancione” a partire dalle ore 14 di oggi. La decisione arriva in seguito alle previsioni che segnalano un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge intense, forti raffiche di vento e possibili nubifragi. Le aree più a rischio sono quelle già fragili dal punto di vista idrogeologico, dove il pericolo di allagamenti, smottamenti e frane aumenta sensibilmente. I cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti non necessari, prestare attenzione alla viabilità e adottare tutte le misure di sicurezza, in particolare nei comuni collinari e costieri. Le autorità locali e le strutture di protezione sono già state attivate per monitorare l’evoluzione della situazione e intervenire tempestivamente in caso di emergenze.

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo e dei rischi idrogeologici associati (temporali intensi, grandinate, allagamenti, ruscellamenti, caduta massi), numerosi comuni della provincia di Napoli hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici per giovedì 11 settembre:

Barano d’Ischia, Ischia, Serrara Fontana d’Ischia; Castellammare di Stabia (anche parchi e cimiteri); Portici; Pompei (scuole e cimitero); Pozzuoli; Torre Annunziata; Torre del Greco; Boscoreale; Sorrento, Sant’Agnello. A Napoli città, le scuole resteranno aperte domani, nonostante la protesta dei bidelli; tuttavia, parchi e cimiteri verranno chiusi fino alle 14.