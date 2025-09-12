Nuova stazione della metro a Napoli firmata da Anish Kapoor

Un capolavoro tra arte e architettura trasforma il viaggio quotidiano in un’esperienza immersiva

Napoli, 11 settembre 2025 – La città di Napoli arricchisce ancora il suo straordinario patrimonio di “stazioni dell’arte” con un nuovo gioiello: la fermata della metropolitana progettata da Anish Kapoor, uno degli artisti contemporanei più celebrati al mondo. L’opera fonde funzionalità e visione artistica, creando uno spazio urbano che supera i confini del semplice transito.

Colori intensi, superfici specchianti e geometrie fluide trasformano i corridoi e le banchine in un paesaggio quasi surreale, dove i passeggeri diventano parte integrante dell’opera. La nuova stazione non è solo un nodo di mobilità, ma un luogo simbolico di rinascita culturale che conferma Napoli come laboratorio internazionale di arte pubblica.

L’inaugurazione è attesa come un evento cittadino, capace di attrarre non soltanto pendolari e turisti, ma anche appassionati d’arte e architettura da tutto il mondo.