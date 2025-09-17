Campania al voto il 23 e 24 novembre: ufficializzate le Regionali

Il governatore Vincenzo De Luca annuncia la decisione: “Garantiremo ampia partecipazione”. Partiti già in fermento per la campagna elettorale

Napoli, 16 settembre 2025 – La Campania ha una data per le prossime elezioni regionali: domenica 23 e lunedì 24 novembre i cittadini saranno chiamati a rinnovare il Consiglio regionale e a scegliere il futuro presidente della Giunta. La decisione è stata ufficializzata dal governatore Vincenzo De Luca, che ha firmato il decreto di convocazione delle urne. “Abbiamo scelto di confermare il voto su due giornate – ha dichiarato De Luca – per garantire la massima partecipazione e agevolare i cittadini. Sarà un momento importante di democrazia che consegnerà alla Campania una nuova stagione di governo”.

L’annuncio ha immediatamente acceso il dibattito politico. Nei prossimi giorni i partiti presenteranno liste e programmi, mentre già si moltiplicano i contatti per la definizione delle alleanze. Dal centrodestra arrivano le prime reazioni: “Finalmente si parte – ha commentato un esponente campano di Fratelli d’Italia – ora tocca ai cittadini scegliere un cambiamento vero, dopo anni di gestione discutibile”.

Anche il Movimento 5 Stelle guarda con attenzione alla sfida. “Ci presenteremo con proposte concrete per il territorio – hanno fatto sapere fonti interne al movimento – puntando su ambiente, trasporti e sanità, i veri nodi irrisolti della Regione”. L’appuntamento di novembre sarà dunque decisivo per delineare i nuovi equilibri politici campani. Con il via libera alle date, prende ufficialmente il via una campagna elettorale che si preannuncia accesa e combattuta, in un contesto nazionale dove le dinamiche locali possono avere un peso determinante sugli equilibri futuri.