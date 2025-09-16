“Impulsi Creativi”: la mostra personale di Luigi Rigillo e laboratori di inclusione alla Casina Vanvitelliana

Evento promosso dall’Associazione Ecomuseo dei Campi Flegrei APS, presieduta dal professor Pasquale Vespa, con il patrocinio morale del Comune di Bacoli

Bacoli, 15 settembre 2025 – L’arte come espressione di forza, passione e talento. È con questo spirito che si inaugura la mostra “Impulsi Creativi”, la mostra personale del giovane artista Luigi Rigillo, un ragazzo speciale napoletano classe 2006. Con ben 14 mostre all’attivo e 3 esposizioni personali sulla ceramica, Luigi non è nuovo al mondo dell’arte, e questa nuova mostra celebra la sua abilità e il suo percorso nella lavorazione della ceramica. L’esposizione si terrà presso la prestigiosa Casina Vanvitelliana, nella sala dell’Ostrichina al piano superiore, dal 18 settembre al 5 ottobre.

L’evento, promosso dall’Associazione Ecomuseo dei Campi Flegrei APS, presieduta dal professor Pasquale Vespa, e che ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Bacoli concesso dal Sindaco Giosi della Ragione, non si limita all’esposizione. “Impulsi Creativi” è un progetto che unisce l’arte e l’inclusione attraverso i laboratori didattici e le dimostrazioni pratiche intitolate “La Ceramica vista dai Ragazzi”.

Questi appuntamenti speciali, aperti al pubblico, si svolgeranno nelle seguenti giornate:

* Sabato 20 settembre: Una giornata dedicata alla formazione e all’apprendimento delle tecniche di modellazione dell’argilla, a cura di Anna Polito e i suoi ragazzi.

* Sabato 27 settembre: Un’occasione per vedere i giovani talenti all’opera, con dimostrazioni dal vivo di modellazione.

“Impulsi Creativi” vuole ispirare e dimostrare come la creatività non conosca ostacoli, offrendo un’opportunità unica per scoprire il talento di Luigi Rigillo e sostenere un progetto che promuove l’integrazione e la comunità.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni negli orari di apertura della Casina Vanvitelliana.