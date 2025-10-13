Napoli e Roma dettano il passo, ma la Serie A resta un duello a sei

Dopo otto giornate, la corsa scudetto si accende. Napoli e Roma guidano la classifica, ma Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Fiorentina restano in scia

Napoli, 12 ottobre 2025 – Il campionato di Serie A entra nel vivo e si conferma uno dei più equilibrati degli ultimi anni. Dopo otto giornate, Napoli e Roma si dividono il primato con prestazioni solide e convincenti: la squadra di Calzona ha mostrato compattezza e qualità offensiva, mentre quella di De Rossi continua a crescere in personalità e gioco. Alle loro spalle, il gruppo delle inseguitrici è folto e agguerrito. Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Fiorentina sono racchiuse in pochi punti e pronte a sfruttare ogni passo falso delle capolista. Le big si studiano, nessuna vuole scoprire troppo presto le carte, ma tutte sanno che la continuità sarà decisiva nella lotta al vertice.

Il Napoli, campione d’Italia nel 2023, è tornato protagonista grazie a un rendimento difensivo più solido e alla ritrovata verve di giocatori chiave come Kvaratskhelia e Osimhen, tornati ai livelli che li avevano resi protagonisti del trionfo di due stagioni fa. Anche la Roma sorprende per equilibrio e intensità, mentre Inter e Milan puntano a ritrovare la forma migliore dopo un avvio altalenante. La Juventus di Thiago Motta continua il suo percorso di crescita, alternando momenti di brillantezza a fasi più prudenti. Il campionato resta dunque apertissimo: tra certezze e sorprese, il duello al vertice tra Napoli e Roma promette scintille, ma le inseguitrici non intendono restare a guardare.